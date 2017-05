O senador galego do PSOE Modesto Pose esixirá o vindeiro martes ao Goberno que "garanta" a chegada do AVE a Galicia en 2018 "tras cinco anos de bloqueo orzamentario".

Modesto Pose En Rueda De Prensa Sobre Sanidade | Fonte: Europa Press

Farao no pleno da Cámara alta, como indicou o PSOE a través dun comunicado, onde reclamará ao Executivo que o trazado desa liña de alta velocidade sexa de dobre vía en todo o traxecto e que asegure a integración das cidades de Lugo e Ferrol.

De igual modo, Modesto Pose demandará que se termine o acceso a Vigo por Cerdedo, a conexión con Portugal e a activación de todas as estacións intermodais pendentes en Galicia.

En paralelo, dentro do "esforzo" que requirirá ao Goberno tras denunciar "os máis de 1.000 millóns de euros que deixaron de executarse" no último lustro, pedirá a recuperación do ferrocarril de vía estreita (FEVE) pola cornixa cantábrica, que perde viaxeiros.

AUTOESTRADAS E AUTOVÍAS

Sen abandonar as infraestruturas, o socialista vilagarcián porá o foco tamén nas melloras que necesita a rede de autoestradas e autovías, que sofren "un grandísimo deterioración" debida aos recortes.

Non perderá de vida a importancia de asegurar a conexión do transporte de mercadorías dos portos galegos co Eixo Atlántico do transporte europeo de mercadorías. Finalmente, urxirá a conclusión da autovía Lugo-Santiago, entre outras liñas.