O alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, afeou a Pedro Sánchez o seu "cambio de opinión" por pretender "pactar" con Patxi López "á marxe dos militantes", cando era "o campión de que non valían apaños nin manobras das elites".

Abel Caballero | Fonte: Europa Press

En resposta a preguntas dos medios sobre a oferta de Sánchez ao ex lehendakari para "compartir camiño", o alcalde de Vigo lembrou que Pedro Sánchez se opuxo ás "operacións de despacho" e a que houbese "acordos entre elites do partido".

Por iso, indicou que a formulación do ex secretario xeral do PSOE e precandidato ás primarias supón "falsear o seu propio proxecto" e "contradicirse co que dixo". "El dicía que as cousas se tiñan que facer falando os militantes de abaixo a arriba, e na primeira ocasión que ten xa quere pactar con outro dirixente á marxe dos militantes, ou é que lle vai a preguntar aos militantes?", incidiu.

Caballero apuntou que "Pedro Sánchez vai cambiando de opinión de forma continua" e "agora gústanlle os pactos entre as elites". Así mesmo, celebrou o rexeitamento de Patxi López á oferta: "Home claro, Patxi é un home coherente. A el non lle gustan os pactos entre as elites, e debo dicir que a min tampouco".

AVAIS EN VIGO

Por outra banda, e preguntado sobre os resultados da recollida de avais en Galicia, o rexedor limitouse a asegurar que "en Vigo, Susana arrasou, literalmente, na primeira agrupación de Galicia, e nunha das máis importantes de España".

Segundo reiterou, os avais dos militantes socialistas vigueses "foron masivamente en favor de Susana", algo que Caballero agradeceulles e recoñecido.

No entanto, o alcalde evitou pór cifras concretas a ese apoio, e limitouse a apuntar que a diferenza de avais con respecto aos outros precandidatos foi "inmensa, altísima", e que Susana Díaz tivo un respaldo "incontestablemente alto" na cidade olívica.