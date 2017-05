O xulgado finaliza a investigación por malversación na Fundación Cela e cita ás partes

O Xulgado número 2 de Padrón (A Coruña), que instrúe a causa por un suposto delito de malversación de fondos públicos en relación á Fundación Cela, deu por finalizada a investigación tras a práctica das últimas dilixencias e citou ás partes para a audiencia preliminar o próximo 5 de xuño.

Mariña Castaño saíndo dos xulgados de Padrón caso Fundación Cela | Fonte: Europa Press

Na causa figuran como investigados a viúva de Camilo José Cela, Marina Castaño, o exxerente da fundación, Tomás Cavanna, o que foi membro do Consello de Contas Dositeo Roríguez e a súa filla Covadonga.

Como consecuencia destas actuacións, os investigados enfróntanse a penas de entre tres e seis anos de cárcere por un suposto delito de malversación de fondos públicos na Fundación Cela, o que os sentará no banco dos acusados, a falta de que se fixe data, nun xuízo con xurado popular.

A última vez que os investigados acudiron ao xulgado de Padrón foi en xullo de 2016, cando o xuíz lles convocou para notificarlles que o procedemento levaría a cabo a través dun xurado popular, unha cuestión que as defensas recorreron ante a Audiencia Provincial.

A Audiencia, posteriormente, ditaminou que o xurado popular era a forma adecuada para xulgar esta cuestión, aínda que admitiu a práctica dalgunha testifical adicional que se levou a cabo con posterioridade.

Unha vez concluídas estas últimas dilixencias, o xulgado de instrución número 2 de Padrón deu por finalizado o proceso e chamou ás partes á audiencia preliminar previa á fixación de xuízo oral.

AUTO PECHE INSTRUCIÓN

No auto de peche de instrución, a titular do Xulgado número 2 de Padrón explicou que, do estudo da documentación e da declaración dos investigados e testemuñas, "resultan indicios suficientes da participación dos investigados": Marina Castaño, Tomás Cavanna (exgerente da fundación), e Dositeo Rodríguez (exconselleiro, excandidato do PP á Alcaldía de Santiago e exmiembro do Consello de Contas) e Covadonga Rodríguez (filla de Dositeo Rodríguez e subdirectora da fundación).

A xuíza investigou se houbo "malversación" de fondos no despedimento de Tomás Cavanna, do que sospeitou que foi "simulado" e polo que cobrou unha indemnización de 150.000 euros cando "en realidade a fundación non quería prescindir dos servizos, senón que era este o que quería deixar de traballar", como sostén por un intercambio de correos electrónicos que se empregaron como proba.

A instrutora lembrou que, segundo a documentación dispoñible, Tomás Cavanna "recoñece xa en vida de Camilo José Cela que quería abandonar a fundación, pero seguiu prestando os seus servizos por petición expresa" do Nobel. "Chama a atención que o señor Cavanna presente a súa dimisión na reunión do padroado da fundación celebrada o 30 de novembro de 2009, cando segundo a acta da devandita reunión infórmase o señor Cavanna que a fundación se atopa en números vermellos desde o 22 de novembro", apuntou nun auto anterior a xuíza, no que desestimou o sobresemento da causa ante un recurso presentado polos investigados.

Nel, tamén engadiu que "non se entende o motivo polo que, se antes do falecemento de don Camilo José Cela (2002) tiña a intención de abandonar a fundación, o señor Cavanna esperou ata 2009, momento no que a fundación atravesaba unha precaria situación económica para deixar de prestar os seus servizos".

RESCATE DA FUNDACIÓN

A mediados de 2012, o fiscal de Santiago, Álvaro García Ortiz, denunciou a Castaño e ao exxerente da Fundación Cela por un suposto delito de malversación de caudais públicos. A investigación iniciouse por mor da denuncia presentada por Lola Ramos, unha veciña de Iria Flavia, localidade na que está situada desde o ano 1991 a institución. Ramos achegara á Fiscalía de Galicia información relativa a supostos transvasamentos de diñeiro efectuados entre a fundación, sen ánimo de lucro, e sociedades propiedade de Cela e Castaño.

A difícil situación das contas da Fundación Cela levou á Xunta a rescatala, de forma que pasou a ter carácter público desde o mes de abril de 2012, coa finalidade de protexer un valioso patrimonio, configurado por manuscritos, epistolario do escritor e pinacoteca, entre os que se atopan lenzos de Picasso e Miró. Entón, a Consellería de Cultura pasou a ocupar a presidencia do padroado.