Embarcados na xira de presentación da súa máis recente lanzamento, 'El mundo da vueltas', Sinistro Total chegan este venres á Sala Penélope de Madrid "porque o criminal sempre volve ao lugar do crime", segundo resume con sorna o vocalista e guitarrista Julián Hernández en entrevista con Europa Press.

SINISTRO TOTAL | Fonte: Europa Press

O mundo dá voltas é un vinilo de 10" con cancións que han ido gravando nos últimos tempos para a súa difusión a través da rede. Gravacións mesturadas e producidas como é habitual por Joe Hardy (en Houston) e rexistradas no estudo de Casa de Tolos (Mañufe-Pontevedra). O deseño do vinilo é obra de Depende Durante.

Aínda que a banda anunciou no seu momento que xa non publicaría máis álbums, agora regresan co mundo dá voltas. Aínda que todo ten a súa explicación, pois en realidade é unha recompilación de temas que han ido "sacando estes anos na rede". "Dixemos iso porque queriamos a idea de ir sacando cancións cando quixésemos", defende.

"Ao final, saír de xira cun novo disco é a nosa coartada nesta vida", chancea Hernández, quen ademais aproveita para recalcar que o vinilo "soa espectacular", algo que corrobora o baixista Óscar G. Avendaño: "É que ten unha remasterización distinta. Sempre escoitaramos os temas comprimidos".

XIRA POR SALAS

Ademais do seu paso por Madrid este venres, a banda pasará tamén coa súa actual xira por Segovia (6 de maio, Sala Boss), San Sebastián (13 de maio, Frontón El Antiguo), Valencia (19 de maio, Sala Jerusalem) e Alicante (20 de maio, Centro Cultural Las Cigarreras).

Tras unha incursión en territorio británico para tocar en Londres (23 de maio, O2 Academy Islington), proseguirán por territorio patrio en Bilbao (25 de maio, Kafe Antzokia), Vitoria (26 de maio, Jimmy Jazz) e Barcelona (16 de xuño, Luz de Gas).

"Unha das mellores cousas que se poden facer na vida é ir a un concerto nunha sala, ver ao grupo que che gusta e tomarche unhas cervexas", destaca Julían, á vez que diferencia estas actuacións coas festivaleras: "Nunha sala vas ver ao grupo e ao festival vas a outra cousa".

E aínda engade que "a xente que vai a unha sala é dunha complicidade absoluta", mentres que Avendaño engade que "moito público de festival nunca vai a salas e compra as entradas mesmo sen saber nin quen toca". "Nun recinto pechado todo o mundo implícase moito máis e non te podes distraer con nada", resolve o guitarrista Javier Soto.

REPERTORIO PASADO E PRESENTE

Con 36 anos de historia ás súas costas, é normal que Siniestro Total teña serios problemas para armar un repertorio que contente tanto ao público como aos propios músicos. E así o admite Julián Hernández: "Comémonos moito o tarro co repertorio e a orde das cancións. É unha comedura de tarro anual".

Así, o tres admiten que senten "certa ditadura do público", aínda que Avendaño recalca que "tampouco podes ceder en todo". "Veste obrigado a facer cousas, iso é evidente", terza Soto, mentres que Hernández aclara que "a decisión última ten que ser" do grupo xa que "é imposible unha democracia onde cada un di unha cousa".

"Elvis Costelo puxo unha ruleta da fortuna porque estaba farto de que lle dixesen que non tocara esta ou aquela e decidiu deixalo en mans do azar. Iso é complexo porque tes que ter un repertorio moi traballado e poida que pídanche unha da que nin che acordas. A ditadura é relativa, pero con internet e tal, as suxestións ás veces funcionan", explica Julián Hernández.

"E hai cancións que sabes que a xente querería que tocases, pero non as tocamos. Porque non, porque non funcionan ou porque non quedan ben a estas alturas", confesa Avendaño, propiciando que Julián apunte que converterse en "unha especie de grupo de autotributo é unha arma de dobre fío".

Nesa dicotomía entre pasado e presente, Julián sentencia: "Non se pode renegar da historia do grupo, que é o que é polo que foi. Pero hai que ter moito coidado con vivir da nostalxia e os cruceiros ochenteros. Procuramos fuxir como sexa de todo iso sen renegar de nosa propia historia. O pasado é unha laxa que todos temos".