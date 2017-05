A Deputación de Ourense considera que "non existen elementos para iniciar un expediente disciplinario" contra o xefe de Recursos Humanos, José Luís Suárez, investigado no marco dunha casa sobre unha suposta fraude de 500.000 euros en cursos de formación.

Así o sinalou a institución provincial a través dun comunicado no que dá a coñecer os resultados das dilixencias informativas abertas o pasado venres para esclarecer se existe algunha relación entre a actuación do xefe de Recursos Humanos e a fraude dos cursos de formación investigado.

As conclusións do informe feito público este venres descartan unha actuación contra o responsable de Recursos Humanos e sinalan a posibilidade de que o ente provincial poida personarse contra unha das entidades investigadas, á que subvencionou tres actividades entre os anos 2008 e 2012.

As dilixencias informativas realizadas polo vicesecretario xeral do ente provincial, Juan Marquina, argumentan que "coa información existente" e "ante o segredo sumarial" acordado nas dilixencias xudiciais "non existen elementos" para abrir un expediente disciplinario contra o responsable de Recursos Humanos.

As conclusións emitíronse por mor da entrevista realizada por Juan Marquina ao responsable de Recursos Humanos o pasado 3 de maio e na que detallou a súa comparecencia como investigado pola súa suposta participación nun delito de suborno.

"TOTAL COLABORACIÓN"

O informe emitido por Marquina explica que Suárez "afirma descoñecer que presuntos feitos delituosos concretos impútanselle" e se está investigado xudicialmente, xa que "o seu avogado non puido acceder ao expediente instruído por atoparse baixo segredo de sumario".

Na súa declaración, o investigado "negou rotundamente cometer o presunto delito de suborno" que se lle imputa e manifestou a súa "total colaboración" co instrutor das dilixencias para "facilitar a información que lle sexa requirida", abunda o vicesecretario xeral da Deputación.

PAGOS ÁS ENTIDADES INVESTIGADAS

Durante as dilixencias informativas Marquina tamén solicitou información sobre supostos pagos ou subvencións que a Deputación Provincial puidese facer á entidade investigada (o Centro de Formación San Pablo); ao seu propietario, presunto responsable da rede, ou á esposa deste -que traballa na Xunta- sen que consten no rexistro de contabilidade.

Si se comprobou, pola contra, a presenza da Asociación de Alumnos e Exalumnos do centro San Pablo (AEXPA), outra das entidades investigadas, no rexistro de contabilidade da Deputación. Os datos reflicten que esta empresa consta con tres subvenciones "concedidas e pagas" por un importe total de 34.000 euros.

Deste xeito, trátase dunha subvención por 30.000 euros, en novembro de 2008, para a celebración dun Congreso de Arte e Historia Medieval de Ourense; outra en decembro de 2012, por 2.000 euros, para un curso de graduado de ESO; e unha última de 2.000 euros, en decembro de 2012, para un curso de formación a coidadores de enfermos de alzheimer.

"Á vista das subvencións outorgadas por esta Deputación á entidade investigada, debería consultarse coa asesoría xurídica a posibilidade de personarse esta administración nas dilixencias, en calidade de prexudicada", conclúe o informe do vicesecretario do ente provincial.

AS PESCUDAS

A investigación, iniciada en 2015, destapou, segundo a Policía, unha trama ideada polo responsable do centro de estudos, que xa non existe, para obter de forma fraudulenta subvencións públicas; burlando as condicións e requisitos esixidos por lei mediante falsidades e enganos.

Varias das persoas investigadas sinalaron a existencia de "un contacto na Deputación" que colaboraba co propietario do centro de estudos para introducir nesta entidade a determinados alumnos. Tamén aseguraron que a algúns destes alumnos chegóuselles a ofrecer unha praza na Deputación pagando ata 12.000 euros.

Por mor deste operativo a Policía Nacional detivo a cinco persoas por falsidade documental, contra a facenda pública e a Seguridade Social, contra a Administración Pública e por branqueo de capitais, estafa e suborno.

Outras dúas persoas, entre as que se atopa o xefe de Persoal da Deputación e alcalde de Monterrei, José Luís Suárez, inclúense como investigadas.