De la Serna informa o Consello de Ministros das súas negociacións para pechar a reforma da estiba

O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentou ao Consello de Ministros un informe no que detalla as negociacións que está a manter para lograr concluír a reforma do sector da estiba coa aprobación dun novo Real Decreto Lei.

Íñigo de la Serna tras a reunión do Consello de Ministros | Fonte: Europa Press

De la Serna debe presentar ao Consello de Ministros un novo Real Decreto Lei para modificar o réxime legal deste sector, dado que o Congreso tombou a mediados do pasado marzo o que presentou inicialmente.

Unha vez que o Goberno aprobe o novo Decreto Lei, comezará a contar o prazo dun mes con que conta o Executivo para lograr a súa receptiva validación no Parlamento.

O novo texto legal incluirá, segundo xa adiantou o ministro, un Real Decreto que recollerá a proposta de mediación sobre os termos laborais da reconversión do sector que redactou Marcos Pena, o mediador das negociacións que o Goberno mantivo nos meses de febreiro e marzo con patronal e sindicatos.

Polo momento, no informe presentado este venres ao Consello de Ministros, De la Serna detallou os traballos que está a realizar para sacar adiante o novo Decreto.

"O ministro de Fomento, desde o rexeitamento do Congreso á validación o Decreto Lei da estiba, traballou con denuedo para lograr a súa aprobación", indicou o ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros. "Informounos que estas negociacións continúan", engadiu.

"A intención do Goberno é cumprir coa sentenza do Tribunal de Xustiza da UE, primeiro, porque temos a obrigación de facelo e, ademais, para evitar a multa", remarcou Méndez de Vigo.

Coa reforma da estiba, o Goberno pretende adaptar o réxime legal do sector, que na práctica actúa como un monopolio, á normativa europea, á que actualmente contraviene.

Iso motivou unha primeira multa do Tribunal da UE en decembro de 2014, que actualmente suporía pagar 23,3 millóns de euros, e cuxo incumprimento pode carrexar unha segunda a razón de 134.000 euros diarios máis.

"Isto é o que tenta evitar o ministro co novo Decreto Lei, acomodando os avances da negociación colectiva nun Real Decreto ou outra norma e atopando ademais apoios doutros grupos políticos para a validación", asegurou o ministro portavoz.

"O ministro de Fomento segue neste momento traballando, informou de que hai distintas hipóteses e posibilidades, que ademais quere que conten co aval da Comisión Europea", detallou.