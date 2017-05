O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunciou este venres a presentación "proximamente" do novo Plan Estratéxico da Conserva, que exporá medidas para "seguir sendo os mellores" nesta industria, e para "buscar valor engadido en cada produto".

Entrega das medallas de Anfaco-Cecopesca | Fonte: Europa Press

Así o manifestou durante a súa intervención no acto de entrega das medallas de Anfaco-Cecopesca, que se celebrou este venres en Vigo, e que contou coa presenza da presidenta do Congreso dos Deputados, Ana Pastor, e outras autoridades.

Feijóo subliñou a importancia do sector conserveiro na economía galega e o seu potencial exportador, e comprometeu o apoio da Xunta para "traballar xuntos". Nesa liña, referiuse a un plan estratéxico que consolide a esta industria nos mercados 'gourmet' e que manteña a Galicia como potencia mundial do sector conserveiro.

O presidente galego, quen afirmou que a industria conserveira contará con 100 millóns de euros (de fondos da UE, do Goberno central e do goberno autonómico), eloxiou o papel de Anfaco, como 'lobby' do sector e "interlocutor imprescindible". "Se todos os sectores tivesen un Anfaco, a economía galega iría mellor", apostilou.

MEDALLAS ANFACO

No acto deste venres, a asociación de fabricantes de conservas entregou a súa medalla de ouro ao Parlamento de Galicia, polo seu apoio ao sector. O presidente da Cámara, Miguel Ángel Santalices, expresou o "orgullo" por este recoñecemento, nun momento en que "non é frecuente que a sociedade civil recoñeza o traballo dunha institución".

Pola súa banda, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, recibiu a medalla de prata de Anfaco, e recalcou que este recoñecemento debe facerse "a todo o equipo" do seu departamento. Así mesmo, recalcou que a administración se limita a "facer o seu traballo" e "axudar ao sector a mellorar a súa competitividade e seguir sendo punteiro".

Finalmente, Anfaco recoñeceu con senllas medallas de bronce a traxectoria de dúas traballadoras do sector: Josefa García Lage, empregada de Fillos de Carlos Albo desde 1979; e Dolores Couto Loureiro, traballadora de Conservas Calvo desde 1969.