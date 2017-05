O prezo do leite en Galicia mantense invariable en marzo e continúa a perda de explotacións lácteas

O prezo do leite que se paga de media a gandeiros en Galicia mantense invariable en marzo en 30,2 céntimos o litro, a mesma cantidade que en febreiro, segundo os datos feitos públicos este venres polo Ministerio de Agricultura.

Animal comendo, animais, vaca, vacas, pastar, pasto, gandeiros | Fonte: Europa Press

O prezo de leite en Galicia continúa por encima de 30 céntimos o litro e os produtores galegos deixan de ser os que menos cobran na Península, debido a unha caída do que se paga aos gandeiros de Aragón (ata os 30,1 céntimos).

Con todo, o que se abona aos gandeiros galegos está máis dun céntimo por baixo da media española, situada nos 31,4 céntimos. Así mesmo, seguen a distancia de comunidades como Asturias (33,7 céntimos) e País Vasco (34,8 céntimos).

Pola súa banda, o número de explotacións lácteas non deixa descender outro mes máis. Neste caso quedan en 8.401 en marzo, son 75 menos que as 8.476 que había no arranque deste ano.

No tocante á produción, en Galicia produciuse un repunte ata 230.546 toneladas, fronte ás 201.893 de febreiro, o que supón un incremento de 28.653 toneladas (+14%).