A eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda en Europa (AGEe), Lidia Senra, pediu á Unión Europea (UE) que declare o eucalipto como "especie exótica invasora preocupante".

Nunha rolda de prensa ofrecida este venres en Pontevedra e na que estivo acompañada polo membro de Anova Terra, Claudio Quintillán, a europarlamentaria deu conta das iniciativas que promove para a inclusión do eucalipto no Catálogo de Especies Exóticas e Invasoras do Estado e da UE.

Unha delas, segundo indicou, é a presentación de mocións en diversos concellos, algunhas das cales xa foron aprobadas polos plenos de Bueu, Poio e Vilagarcía, entre outros.

E é que tal e como denunciou Lidia Senra no pleno do Parlamento europeo, en Galicia esta especie ocupa xa máis de 450.000 hectáreas, "case a cuarta parte da superficie forestal galega, xerando graves problemas socio ambientais". Ademais, precisou que, na provincia de Pontevedra esta situación detéctase xa en 85.000 hectáreas puras con plantacións de eucalipto.

Ante esta situación, reclamou a paralización das novas plantacións e pediu a eliminación desta especie nun prazo de cinco anos das terras agrarias ocupadas para recuperar estes terreos. Ademais, reclamou que se eliminen nun radio de 100 metros dos mananciais e marxes de regatos e ríos.

PLANTACIÓNS AGRÍCOLAS

Neste sentido, Claudio Quintillán sinalou que se está incumprindo a lei ao plantarse eucaliptos en terras agrícolas e lembrou que en Portugal este tipo de actuación atópase prohibida e procédese a arrincar estas especies.

Por iso, sumouse ás medidas pedidas por Lídia Senra ao considerar que, ademais, o eucalipto é unha árbore "directamente ligada aos incendios", que consome moita auga e causa un importante dano á biodiversidade dos montes galegos e provocan a desertización.

Por todo iso, Lidia Senra censurou que a Xunta permita que Ence "marque a política forestal de Galicia" e reclamoulle un cambio de rumbo.