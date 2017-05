O embaixador británico en España, Simon Manley, convidou este venres ás empresas de automoción galegas a instalarse e investir no seu país, onde o sector está "en crecemento", e recalcou que, a pesar da "incerteza" do 'brexit', o Reino Unido aposta por un acordo final "sen barreiras".

Así o manifestou, en declaracións aos medios, tras manter unha reunión co alcalde de Vigo, Abel Caballero, e explicou que, nesta xornada, tamén se reuniu con responsables do Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA).

Manley lembrou que "hai unha presenza importante" de empresas provedoras españolas na cadea de subministracións da automoción británica, e mostrou a súa esperanza de que o seu país poida "atraer a máis empresas". A ese respecto, cualificou como "moi interesante" a oferta da automoción galega e subliñou que o Reino Unido recibe o investimento estranxeiro "cos brazos abertos".

Con respecto ao 'brexit' e ás consecuencias nas relacións comerciais neste e outros sectores, o embaixador precisou que, a pesar da "incerteza", o seu país quere un acordo final "sen barreiras" e que inclúa o "libre comercio". "A nosa posición é clara, somos un país que cre no poder liberador do comercio, non nas barreiras. Non hai un proteccionismo británico", proclamou, á vez que expresou a súa confianza en que a negociación desemboque en "o acordo de libre comercio máis ambicioso da historia da UE".