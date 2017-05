O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, denunciou que, "canto máis se achega o ecuador deste mandato, máis claro parece que en seis do sete cidades galegas (os populares só gobernan en Ourense) vaise camiño de cumprir dous anos perdidos" e que non hai "demasiadas esperanzas de que nada o poida mellorar ata 2019".

Reunión do Comité das Cidades do PPdeG | Fonte: Europa Press

Na rolda de prensa celebrada tras a reunión do Comité das Cidades do PPdeG, na que participaron os portavoces e presidentes locais de Vigo, A Coruña, Lugo, Santiago, Pontevedra e Ferrol, subliñou que o PPdeG está centrado en "desenmascarar a falta de xestión e a parálise das cidades gobernadas polo populismo, o nacionalismo máis rancio como o de Pontevedra, ou o socialismo populista, que é a versión de Abel Caballero en Vigo".

En fronte, situou o "modelo" do PPdeG, que identificou "coa forma" na que Alberto Núñez Feijóo goberna a Xunta, "un modelo de rigor, seriedade e responsabilidade". Por iso, remarcou que o segundo obxectivo popular é "demostrar que outra forma de gobernar é posible".

En terceiro lugar e como premisa "máis importante", incidiu en que o PPdeG busca "conformar alternativas que ilusionen á cidadanía". "Ese é o noso reto principal nos próximos dous anos", esgrimiu.

CIDADES "PARALIZADAS"

Tras a súa intervención, Tellado cedeu a palabra aos responsables municipais do PP presentes na reunión para explicar cal é a situación das súas respectivas cidades.

A presidenta local do PP en Vigo, Elena Muñoz, destacou que en Vigo hai un alcalde que está centrado "en xogar coa política nacional con escaso éxito" e ao que a maioría absoluta "subíuselle á cabeza, instalado na soberbia e na confrontación".

Á súa vez, a conselleira e presidenta do PP coruñés, Beatriz Mato, destacou que o obxectivo principal do equipo que preside é "devolver á Coruña a ilusión" sendo produtivos para os cidadáns, posto que "todo o que toca a Marea paralízao".

En Lugo, o popular Jaime Castiñeira subliñou que teñen "unha alcaldesa (a socialista Lara Méndez) por casualidade" á que "puxeron no goberno e despois "déronlle as costas para que non goberne", sendo o Concello "un descrédito en xestión.

Para o líder do PP local en Santiago, Agustín Hernández, o goberno local "non ten política social" senón "postureo político" cun alcalde que tivo "a honra de ter o primeiro concelleiro imputado das mareas".

Finalmente, o pontevedrés Jacobo Moreira manifestou a súa preocupación "pola inoperatividade" dun alcalde, o nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, "máis preocupado pola memoria de Fidel Castro e por viaxar polo mundo que polos seus veciños".

Como "mellor paradigma do desgoberno" situou a Ferrol a portavoz local do PP, Martina Aneiros, quen sinalou que o equipo que dirixe a cidade é "o máis minoritario da historia de Ferrol".

CANDIDATOS URBES

Por outra banda, Tellado ratificou que o Comité das Cidades seguirá coas súas reunións "periódicas" e lanzando "mensaxes claras e coherentes".

"É moi importante traballar de forma coordinada", defendeu, antes de ironizar con que se fosen os dirixentes das mareas quen tivesen que "sentar na mesma sala" aos seus representantes das distintas urbes "probablemente acabarían a empatadas ou empuxóns como na Asemblea de Anova".

No polo oposto, esgrimiu que para o PPdeG "as súas prioridades son os veciños da Galicia urbana". "Temos que pór solucións onde outros se empeñan en pór problemas", subliñou, á vez que lembrou que será o comité electoral do partido o que elixirá os candidatos populares nas urbes cando corresponda.

"Os tempos no PP dirimiraos o PP", defendeu, antes de engadir que a idea é que estean un ano antes das eleccións municipais de maio de 2019.

"En todo caso, nós emprendemos procesos de renovación nas distintas cidades que poden dar as pistas do camiño que segue o PP, que estar na rúa coa xente e escoitar os problemas que teñen os cidadáns nas cidades", concluíu.