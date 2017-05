A Deputación de Ourense crea o premio 'Rodolfo Prada' para recoñecer aos xestores culturais de Galicia

A Deputación de Ourense presentou este venres o premio 'Rodolfo Prada' para galardoar aos mellores xestores culturais de Galicia.

Deputación de Ourense crea premio Rodolfo Prada | Fonte: Europa Press

A entrega deste premio, que será anual, coincidirá coa celebración da próxima edición da ICC Week, a Semana das Industrias Culturais e Recreativas.

Así o deu a coñecer o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, con motivo da presentación deste premio no Centro Cultural Marcos Valcárcel. O galardón toma o seu nome do galeguista Rodolfo Prada, nacido nos Peares, unha figura histórica da emigración galega en Buenos Aires onde, segundo Baltar, "chegou a ser o gran valedor de Castelao".

Para o presidente da Deputación provincial este premio "realza o compromiso que tivo Rodolfo Prada con Galicia, desde a emigración en Arxentina", pero tamén servirá para "recoñecer o labor creativo que se fai en Galicia nas artes, o audiovisual, as letras, etnografía, música e patrimonio", entre outras actividades.

As bases do premio aprobaranse a próxima semana na Xunta de Goberno da Deputación. Con todo Baltar xa adiantou que o galardón "será de carácter anual" e que se entregará coincidindo coa celebración da ICC Week "porque xestión cultural tamén é creatividade".

O anuncio deste galardón contou co respaldo do presidente da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, Alberto García; o xestor cultural no Concello de Celanova e secretario do Premio 'Ourensanía', Antonio Piñeiro; e o coordinador da ICC Week, Juan Rivas.

Alberto García destacou a "descentralización" que suporá a entrega deste premio convocado pola Deputación de Ourense "fora do tradicional Arco Atlántico".

"MÁIS VISIBILIDADE"

Para García este premio servirá para "dar máis visibilidade aos moitos e bos proxectos culturais que se fan en Galicia".

Pola súa banda, Antonio Piñeiro reivindicou a convocatoria deste premio para "visibilizar" a un colectivo que normalmente traballa de forma "solitaria" e no anonimato. Tamén destacou a oportunidade que suporá para recuperar a figura de Rodolfo Prada, cuxa labor cultural en Arxentina foi fundamental para os intelectuais do exilio.