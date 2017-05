En Marea pide á Xunta unha moratoria de 6 meses na entrada en vigor do decreto de vivendas turísticas

En Marea pediu á Xunta que prorrogue seis meses a entrada en vigor de novo texto que regula o uso das vivendas turísticas e reclamou unha "regulación de consenso" e non "un decreto feito ás présas".

Así o demandaron o deputado Francisco Casal nunha proposición non de lei rexistrada no Parlamento galego co obxectivo de "evitar unha actuación precipitada nun sector complexo e que necesita unha intervención reflexionada".

"Estamos ante unha lei que deixa demasiada discrecionalidade aos concellos para a súa interpretación e aplicación. Debe ser a Xunta a que fixe criterios obxectivos como a limitación de vivendas de uso turístico por edificio ou por sector", indicou.

Segundo destacou o deputado, "estas medidas teñen que estar claras para evitar a especulación inmobiliaria, a destrución residencial e a competencia desleal coas vivendas turísticas, apartamentos ou casas de turismo rural que están sometidas a unha regulación máis esixente".