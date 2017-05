O 'Tramabús' de Podemos recalou este venres en Galicia, onde incorporou unha imaxe do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre a lema 'convidado especial'.

Foto: Tramabús Vigo | Fonte: Europa Press

A primeira cidade na que parou o autobús foi Vigo, onde iniciou o percorrido no Hospital Álvaro Cunqueiro por ser "símbolo doutro tipo de corrupción, que é a corrupción legalizada".

Así o trasladou este venres a secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, que criticou que o Partido Popular "usa miles de millóns das arcas públicas dos galegos para facer un mal uso, a través da privatización da sanidade para favorecer os intereses de empresas multinacionais". "Facer negocio co dereito á saúde", reprobou.

En concreto, referiuse ao holding de empresas que xestiona o Álvaro Cunqueiro, e ao concerto co Hospital de Povisa, "que é o máis caro de España, precariza aos traballadores e desmantela outros hospitais públicos como o Meixoeiro".

"Está a levarse a sanidade pública galega a que sexa de segunda para que eles poidan ter sobres en B e portas giratorias", aseverou.

Neste marco, sinalou que, a través do 'Tramabús', o obxectivo é visibilizar ante a cidadanía que "se está facendo política contra os cidadáns, e está a decidir sobre os recursos xente que nin sequera se presenta ás eleccións, en complicidade co PP e Núñez Feijóo".

Ademais, con esta iniciativa incidiu en que tamén pretenden informar os casos de corrupción e ilegalidades "que está a cometer o Partido Popular, o partido imputado, que saltou outra vez á palestra toda esa telaraña de negocios e de financiamento ilegal e chanchullos que teñen o seu epicentro na capital e pequenas ramificacións por todo o territorio".

"En Galicia temos unha das grandes ramificacións da Gürtel, cun gran representante, que é Núñez Feijóo, que é o que está a consentir esta forma de goberno", mantivo a portavoz, que tamén se referiu ao número dous da 'Gürtel' e exalto tesoureiro do PPdeG, Pablo Crespo, e ao empresario imputado na 'Operación Lezo' Villar Mir, antes de engadir que "o financiamento ilegal do PP non é unha cousa do pasado".

CORRUPCIÓN EN VIGO

Ao momento de partida da ruta pola cidade olívica tamén acudiron membros do colectivo Xuntos Podemos, no que se agrupa o sector crítico de Podemos Galicia, que reclamou que, ademais de denunciar a corrupción do PP no ámbito autonómico, o 'Tramabús' tamén visibilice o traballo do colectivo en casos como as operacións 'Patos', 'Formigón' e 'Enchufes'.

"Preocúpanos enormemente que a nosa secretaria xeral en Galicia teña a percepción de que a única corrupción é a do PP", apuntou, a colación do que remarcou que "en Vigo queda evidenciado que as tramas de corrupción son do PSOE".

Nesta mesma liña, volveron a reclamar tamén o apoio da directiva de Podemos Galicia na súa loita contra a corrupción.