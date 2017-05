Os tráficos do Porto de Exterior superan as 600.000 toneladas no que vai de ano

Os tráficos do Porto Exterior da Coruña superan as 600.000 toneladas no que vai de ano, segundo informa a Autoridade Portuaria tras a atracada de seis buques entre o mércores e este venres.

En total, o volume de carga e descarga achégase a 80.000 toneladas de coque, millo, girasol e fariña. Sobre estas operacións, subliña que se están desenvolvendo "con total normalidade na chaira de operacións do peirao principal".

Por outra banda, destaca que o tráfico acumulado desde o ano 2012, no que entrou en actividade o complexo, supera xa os 3,6 millóns de toneladas. "Só no que vai de 2017 movéronse xa 600.000 toneladas e as previsións para o mes de maio son favorables, con novas concentracións de buques en espera da chegada de novas mercadorías", engade.

Ademais, avanza que se prevé que o crecemento experimentado ata o momento mantéñase ao longo do exercicio deste ano, cun tráfico estimado de entre 1,5 e 2 millóns de toneladas, "o que situaría o acumulado total desde 2012 en 5 millóns de toneladas", remarca.