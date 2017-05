Vigo acollerá en xullo o VII Foro Internacional de Innovación Universitaria

A sede de Afundación en Vigo acollerá do 12 ao 14 de xullo o VII Foro Internacional de Innovación Universitaria (FIIU), un encontro en cuxa organización colaboran as Universidades de Vigo, A Coruña e Santiago, e no que se abordarán cuestións como os novos enfoques das carreiras, experiencias de universidades no ámbito do compromiso social, ou xestións innovadoras.

Segundo explicaron este venres os organizadores, no foro participarán 12 relatores, e decenas de profesores universitarios en paneis e mesas informativas. Nas xornadas, o traballo centrarase en catro eixos, segundo explicou o presidente do Foro, Aurelio Vila: o deseño curricular e pedagóxico; a responsabilidade e o compromiso social das universidades; os Tics; e a xestión destas institucións académicas.

Os FIIU celébranse cada ano e medio. Antes de Vigo, houbo encontros en Chile, México, Bilbao, Costa Rica, Colombia e Paraguai.