O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, mantivo este venres unha reunión co alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, na que comentaron os detalles das obras de ampliación dos centros que conforman o Complexo Hospitalario Universitario desta localidade.

Ou conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, reúnese con alcalde de Ferro | Fonte: Europa Press

O alcalde, pola súa banda, transmitiulle ao conselleiro o seu apoio e a súa colaboración na execución destas reformas, ás que a Xunta de Galicia destinará un orzamento de 80 millóns de euros para cinco anos.

Para levalas a cabo, trasladoulle o borrador dun convenio no que se recollen aspectos referidos aos trámites urbanísticos necesarios para a dotación de servizos ou á contratación do proxecto técnico das obras, que permitirán ampliar nun 35% a superficie deste centro hospitalario.

O Plan establece, entre outras obras, a construción de dous novos edificios: un asistencial, situado ao leste, para hospitalización, Urxencias, UCI e pediatría; e un de apoio na zona sur, con outras instalacións, espazos para mantemento e despachos.

A estrutura organizativa de Xestión Integrada de Ferrol incorporará novas prestacións á súa carteira de servizos, como cirurxía vascular, rehabilitación cardíaca e pulmonar e radioloxía vascular intervencionista, ademais da incorporación dun segundo equipo de resonancia magnética. Así mesmo, optimizaranse os espazos para facilitar o traballo e a accesibilidade.

O Plan director establece unha reforma en catro fases, que comezarán despois do traslado de Anatomía Patolóxica aos antigos laboratorios do Hospital Naval e a construción do novo servizo de Radiodiagnóstico.