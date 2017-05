O sindicato Unións Agrarias reclamou á Xunta que actúe de forma igualitaria na distribución de indemnizacións para os viticultores das provincias de Lugo e Ourense afectados polas xeadas da pasada semana.

A través dun comunicado emitido este venres, o sindicato agrario censurou as palabras da conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, nas que se referiu a "a excepcionalidade do pago de axudas da Xunta por danos aos viticultores da Ribeira Sacra en 2016".

Así, Unións considera que "se trata dunha escusa pobre" que a Xunta se apoie "na heroicidade dos produtores vitivinícolas para facelos merecedores de axudas, posto que ese baremo nin aparecía na orde nin sequera todos produtores da subzona puidéronse beneficiar delas".

Por tanto, criticou "a pasividade" do Goberno galego ante un momento "no que está en xogo o futuro de moitas explotacións en catro do cinco denominacións vitivinícolas galegas".

Así as cousas, Unións Agrarias entende que "non se trata dun problema de legalidade", xa que "a orde estima que se poden librar axudas ata 15.000 euros" por titular de explotación, o que podería "aliviar as perdas" no Ribeiro, Valdeorras, Monterrei e Ribeira Sacra.

Deste xeito, reclamou a convocatoria dunha mesa técnica para abordar un plan de financiamento "de urxencia" para as perdas ocasionadas polas xeadas e a elaboración dunha estratexia de actuación que englobe ás producións de castaña de Viana do Bolo (Ourense), pataca de Vilalba (Lugo) e kiwi de Pontevedra.