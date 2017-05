A área sanitaria de Santiago súmase á campaña de concienciación sobre a hixiene de mans

A Xerencia da Xestión Integrada de Santiago sumouse á campaña da Organización Mundial da Saúde (OMS) sobre a importancia da hixiene de mans para a prevención e redución de infeccións.

Con este obxectivo celebrou este venres o 'Día Mundial da hixiene de mans' que este ano ten por lema 'A loita contra a resistencia aos antimicrobianos está nas túas mans'. Para iso, organizou múltiples actividades en todos os seus centros.

Así, ao longo da mañá instaláronse mesas informativas na entrada principal do Hospital Clínico sobre o correcto procedemento para o lavado de mans, así como no Hospital de Conxo e no centro do Barbanza.

Ademais, nas unidades de enfermaría e salas de espera das plantas hospitalarias tamén se levaron a cabo sesións informativas e de recordatorio dirixidas a pacientes, acompañantes e profesionais.

Tamén se organizaron actividades para os máis novos nunha xornada na que o director de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, achegouse á mesa informativa instalada no Clínico xunto á xerente da Xestión Integrada de Santiago, Eloína Núñez, e o xefe do Servizo de Medicamento, Juan Gestal.