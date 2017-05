Chévere fai un percorrido polos vídeos que inspiraron as súas obras no Carballo Interplay, que conclúe este sábado

Chévere realiza na noite deste venres un percorrido polos vídeos que inspiraron as súas obras teatrais a través do seu 'Código Fonte Audiovisual', no marco do festival Carballo Interplay.

Este festival de webseries e contidos audiovisuais, que se celebra no municipio coruñés de Carballo, termina este sábado, 6 de maio, cunha gala de clausura (21,30 horas, Pazo de Cultura) que correrá a cargo do actor Sergio Zearreta coa súa 'Breve historia de Internet'.

O sábado exhibiranse tamén novos pases da sección oficial de webseries e estrearase 'En casa cos Prieto Flores', co Hematocrítico, Isa Calderón, Son unha pringada e Percebesygrelos.

Ademais, o sábado pola mañá haberá dúas mesas redondas nas que se abordará 'A profesionalización dos contidos audiovisuais para a rede' e 'A televisión nos tempos de Twitter'.

Por este tres días do IV edición do festival pasaron pezas como a longametraxe 'Fogueteo', de David Sainz; 'Peter Brandon', do cómico Pedro Brandariz, con caras coñecidas como Xosé Antonio Touriñán, Evaristo Calvo, María Tasende, David Amor ou Isabel Risco; así como webseries galegas, estatais e internacionais.

Todo iso, nunha cita cultural que arrincou o xoves co alcalde de Carballo, Evencio Ferreiro, desexando "mil primaveras máis para o Interplay".