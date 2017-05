A UVigo celebra os 25 anos da titulación de Ciencias do Mar cunha xornada que destaca o papel de oceanógrafos

A Universidade de Vigo organizou este venres a xornada 'Oceanógrafos polo mundo', coa que celebra os 25 anos da titulación de Ciencias do Mar, que neste tempo formou a 2.200 egresados dedicados na actualidade a distintos campos, como a xestión e planificación do litoral, bioloxía mariña, xestión de recursos pesqueiros e acuicultura, ecoloxía e xeoloxía mariña.

Foto: Xornada Uvigo Ciencias Do Mar | Fonte: Europa Press

Neste encontro de antigos alumnos, no que estiveron presentes a conselleira do Mar, Rosa Quintana, e o reitor, Salustiano Mato, deuse a coñecer a experiencia de nove titulados e destacouse a consolidación de "unha carreira exclusiva en Galicia" e que "só se imparte en seis universidades de todo o estado".

Durante a súa intervención, Mato puxo en valor o traballo dos "pioneiros" que fixeron posible que a UVigo conte coa carreira de Ciencias do Mar e que abonaron o terreo para que hoxe en día "o recoñecemento profesional e social --dos titulados nesta carreira sexa-- moito maior".

Pola súa banda, a conselleira do Mar animou aos estudantes a adquirir "habilidades interrelacionales e competencias transversais" co fin de conseguir "maiores e mellores saídas profesionais no ámbito marítimo", e apostou porque a UVigo, do mesmo xeito que as demais universidades, traballe para "revalorizar os seus títulos".