A Xunta destaca a necesidade de seguir fomentando a educación en igualdade na sociedade dixital

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, puxo este venres en valor a necesidade de seguir fomentando a educación en igualdade na nova sociedade dixital.

Durante a inauguración do XVIII Foro Gallego de Educación en Igualdade -que se celebra baixo o nome Ciberigualdad: Influencia das redes sociais na construción dunha cidadanía dixital responsable--, a secretaria xeral considerou prioritario abordar as vantaxes, pero tamén os novos riscos que supoñen as redes sociais e as novas formas de comunicación.

Ao respecto, destacou que diversas experiencias educativas e pedagóxicas mostraron que as redes sociais son unha "ferramenta educativa cun alto grao de eficacia" no ensino e na aprendizaxe. Pero isto, á súa vez, tamén "leva riscos ao producirse novas formas de relacionarse que non existían ata agora".

Por iso, López Abella apostou por pór os medios e recursos necesarios a disposición da mocidade e da comunidade educativa para "promover a toma de conciencia sobre o potencial perigo das condutas de control, illamento ou abuso que se poden producir nas redes sociais e que poden agravar situacións de violencia de xénero e novas formas de desigualdade".