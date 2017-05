A Fundación María José Jove e Adaceco reunirán o 6 de maio na Coruña a expertos en dano cerebral adquirido

A Fundación María José Jove e Adaceco uníronse para reunir o 6 de maio na Coruña a expertos no tratamento do dano cerebral adquirido (DCA), nunha xornada deseñada para profundar no coñecemento esta patoloxía e o seu tratamento multidisciplinar, pero tamén sobre as necesidades das familias.

A xornada celebrarase o 6 de maio en horario de mañá na sede da Fundación María José Jove. Está dirixida tanto a profesionais do ámbito sanitario e educativo, como a entidades e familias. Para asistir, hai que realizar unha inscrición previa na web www.fundacionmariajosejove.org

Entre os relatores, segundo explican os organizadores, atópanse a doutora Elisabet Capdevila, especialista en medicamento interno e en complicacións médicas en pacientes neurológicos do Institut Guttmann; Natalia Rubio, presidenta da Asociación Estatal Sexualidade e Discapacidade; e a doutora María del Mar Casteláns, xefa de Servizo de Neuroloxía do Chuac.

A eles súmanse Carlos Fernández, enxeñeiro e experto en neuro-rehabilitación robótica; David de Noreña, neuropsicólogo na Unidade de Dano Cerebral do Hospital Beata María Ana e Balbino Ferreirós Pérez, xuíz de Familia na Coruña.

Con esta xornada, a Fundación María José Jove e Adaceco queren, segundo destacaron, "profundar no coñecemento desta afección que cambia totalmente o estilo de vida das persoas que o padecen, así como o da súa contorna máis inmediata".

Segundo datos da Federación Española de Dano Cerebral (Fedace), en España máis de 420.00 persoas viven con DCA. Deles, o 78% dos casos teñen a súa orixe nun ictus e o 22% restante en traumatismos cranioencefálicos e outras causas. Cada ano prodúcense 104.071 casos novos.