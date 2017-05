O Breo suma a primeira

Ficha técnica

Cafés Candelas Breogán 77: Josep Franch (16), Salva Arco (9), Thomas Bropleh (18), Iván Cruz (10), Matt Stainbrook (6) –cinco inicial- Lobito Fernández (13), Sergi Quintela (3), Gilling (2), Mario Cabanas (0) e Marcos Ruiz (0).

Palma Air Europa 65: Mike Uriz (10), Carles Biviá (14), Zengotitabengoa (11), Roger Fornás (13), Grabauskas (5) –cinco inicial- Víctor Serrano (7), Mockford (3), Vicens (2) e Medori (0).

Parciais: 19-20, 21-9 (40-29), 16-24, 21-12 (77-65)

Árbitros: Jose Antonio Pagan Baró e Enrique López Herrada. Sen eliminados.

Incidencias: primeiro partido da eliminatoria dos cuartos de final do play-off de ascenso á ACB no Pazo Provincial dos Deportes ante máis de 4.000 espectadores.



Tivo Breogán o partido case pechado no terceiro cuarto (46-29), pero sufriu un colapso e Palma chegou a empatar o choque (56-56) no arrinque do último asalto. Reaccionaron dende a defensa os lucenses, que volveron abrir oco (66-56) tras unha tripla de Lobito Fernández e un parcial de 10-0. O Breo volveu acadar a máxima vantaxe (75-58) e acabaron cos titulares no banco para o segundo asalto do domingo (18.30h) no Pazo. Dominaron con claridade os de Natxo Lezcano o rebote (44-29) e só concederon tres ofensivos ao rival, pero abusaron dos lanzamentos triplos: necesitaron ata 37 tentativas para sumar 12 (32%). Ao final, 77-65 e os mellores no Breo, coas ausencias de Michael Fakuade (xa definitiva) e Rafa Huertas, foron Iván Cruz, 10 puntos e 13 rebotes, e Thomas Bropleh, 18 puntos e 7 rebotes.



Coa baixa de Rafa Huertas, entrou Bropleh no cinco inicial. Cinco triplas anotaron os lucenses no primeiro cuarto (Iván Cruz, Bropleh, dúas Salva Arco e Lobito Fernández), pero respostaron Roger Fornás, dúas liberadas, Mike Uriz e Carles Bivià para Palma, e a igualdades se mantiña no marcador (19-20) tras dez minutos.

O Breo cumpliu co 1-0 e terá ocasión o domingo do 2-0 para viaxar a Palma. | Fonte: @CBBreogan

Os puntos de Bropleh e un parcial de 7-2 obrigaron a Xavi Sastre a parar o partido (26-22), pero Breogán apertou en defensa (só 9 puntos do rival no segundo acto) e pouco a pouco foi abrindo oco, ata chegar ao 40-29 do descanso tras unha canastra final de Gilling, tras un tempo morto de Natxo Lezcano e cun segundo no marcador.



Na reanudación, dúas triplas de Josep Franch e o Breogán tiña o partido onde quería, case decidido con 46-29. Pero tras outra tripla de Iván Cruz (49-34), sufriu un colapso en ataque e Palma sumou un parcial de 0-10 para meterse de novo no partido. Matt Stainbrook, que apenas recibiu balóns interiores en todo o partido, anotou un 2+1 (52-44) pero Breogán estaba atenazado e non vía aro, e permitiu aos baleares igualar o choque (52-51) tras outro parcial de 0-7. Con dez minutos por disputar, 56-53.



Un 2+1 de Víctor Serrano empatou o partido (56-56), e Breogán tivo que apelar á defensa para recuperar a iniciativa. Tripla de Lobito Fernández, catro puntos de Bropleh e parcial de 10-0 para poñerse 66-56. Palma, que protestaba aos árbitros a agresividade defensiva lucense, parou o partido, pero o Breo xa estaba lanzado, e sentenciou cun 3+1 de Josep Franch (75-58). Ao final, 77-65 e primeira vitoria para os de Natxo Lezcano, que o domingo terán a ocasión de poñer o 2-0 antes de viaxar a Palma a vindeira semana.