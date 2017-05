Leyma e COB golpean a domicilio

Ficha técnica

Quesos Cerrato Palencia 84: Dani Rodríguez (17), Romas Bas (5), Marc Blanch (13), Urko Otegui (11), Lamont Barnes (3) –cinco inicial- Josep Pérez (14), Mamadou Samb (12), Maldunas (5), Jhornan Zamora (2) e Joan Tomas (2).

Básquet Coruña 88: Joan Creus (10), Filip Djuran (4), Larry Abia (0), Zyle (7), Sergio Olmos (16) –cinco inicial- Zach Monaghan (28), Javi Lucas (8), Ángel Hernández (8), Tautvydas Sabonis (5), e Kyle Rowley (2).

Parciais: 23-25, 30-20 (53-45), 17-19, 14-24 (84-88).

Árbitros: Jorge Múñoz García e Juan Ramón Hurtado. Eliminaron por cinco faltas a Samb (minuto 40) no Palencia.

Incidencias: primeiro partido da eliminatoria dos cuartos de final do play-off de ascenso á ACB disputado no pavillón Adolfo Nicolás de Villamuriel de Cerrato (Palencia).



Espectacular Zach Monaghan para guiar a remontada de Básquet Coruña en Palencia. Chegou a perder de 13 no terceiro cuarto (60-47), pero reaccionou cun parcial de 2-13 para poñerse 62-60. Palencia abriu oco de novo ata os 12 puntos no arrinque do último acto, pero entón apareceu Zach Monaghan (28 puntos, 23 nos últimos 15 minutos), que con catro triplas nos últimos minutos (5/7 no partido) deulle a volta ao marcador e propiciou a vitoria do Leyma (84-88) na difícil pista do Palencia (non foi no pavillón Marta Fernández, senón en Villamuriel de Cerrato). Obxectivo acadado, xa que Leyma terá alomenos os dous partidos en Riazor para tentar decidir a eliminatoria. O domingo (19.30 horas), segundo asalto en terras castelás.

Christian Díaz, autor de 21 puntos e 5 triplas, loita polo balóns. | Fonte: @oviedocb

Resistiu ben Leyma o primeiro cuarto do Palencia malia o acerto de Dani Rodríguez (11 puntos), con triplas de Joan Creus (2), Ángel Hernández e Zach Monaghan. Tras dez minutos, 23-25. Pero o segundo cuarto foi un desastre en defensa para os coruñeses. Con 34-38 tras un 2+1 de Sabonis, encaixaron un parcial de 11-1, tras conceder tres triplas liberadas a Mamadou Samb, de sobra coñecido do seu paso por Lugo. Ata 30 puntos recibiron os de Tito Díaz no segundo acto, para chegar oito abaixo ao descanso: 53-45.

Mal arrinque do terceiro cuarto e 60-47 en contra, pero reaccionaron os coruñeses con 6 puntos de Monaghan e unha tripla de Javi Lucas (62-60). Con dez minutos por disputarse, 70-64 para os casteláns. Dúas triplas de Maldunas e Joan Pérez puxeron o 76-64, pero entón Zach Monaghan botouse o equipo ás costas e a base de triplas lonxanos meteu o Leyma de novo na lea pola vitoria. A primeira, 76-67; a segunda, 78-70; a terceira, 78-74; e coa última, 83-85. Palencia pediu tempo con 31 segundos por xogar, pero Urko Otegui errou un tiro libre e Dani Rodríguez, dous seguidos. Un anotou Ángel Hernández (84-86), outro Sergio Olmos (84-87) e o derradeiro, quen se non, Zach Monaghan, o heroe do partido. Ao final, 84-88.



Ficha técnica

Oviedo 85: Dani Pérez (11), Manu Rodríguez (14), Lofberg (7), Miquel Salvó (12), Hernández-Sonseca (13) –cinco inicial- Jesperson (6), Fabio Santana (10), Víctor Pérez (4), , Dos Anjos (4), Agustí Sans (3) e Mouhamed Barro (1).

Ourense Provincia Termal 92: Christian Díaz (21), Hittle (3), Mitrovic (19), Dmitry Flis (3), Fran Guerra (14) -cinco inicial- Kapelan (15), Devin Wright (10), Zarko Jukic (5), Tomás Fernández (0) e Martín Rodríguez (2).

Parciais: 18-24, 18-25 (36-49), 17-24, 32-19 (85-92).

Árbitros: Germán Morales Ruiz e Asier Quintas Álvarez. Sen eliminados.



No momento decisivo do curso, o mellor COB, que volveu asaltar Pumarín como na Liga regular e foi claramente superior a Oviedo. Ourense, pletórico de acerto (62% en tiros de campo e 57% en triplas), chegou a ter 20 puntos de vantaxe, e o resultado final (85-92) non reflicte a súa superioridade tras maquillar os locais o resultado nos tres minutos finais. 0-1 na eliminatoria e os de Gonzalo García que recuperan a vantaxe de campo e garanten alomenos os dous partidos no Paco Paz. Cinco xogadores estiveron por riba dos 10 puntos, cun espectacular Christian Díaz (21 puntos, 5/10 en triplas e 8 asistencias), ben secundado por Mitrovic (19 puntos) e Kapelan (15 e tres triplas), e por Fran Guerra (14 e 14) e Devin Wright (10 e 9) no xogo interior.



Trala igualdade dos primeiros minutos (16-16), Ourense comezou a abrir oco no final do primeiro cuarto (18-24). Arrincou o segundo cun parcial de 0-5, e Oviedo tivo que parar o partido. Pero Zarko Jukic e Christian Dían (2) anotaron dende 6,75 e o COB xa mandaba por 25-42. Fran Guerra errou cinco tiros libres consecutivos e dúas triplas de Manu Rodríguez achegaron a Oviedo e obrigaron a Gonzalo García a parar o partido (31-43). Ao descanso, 36-49. Dominio ourensán do rebote (9-18) e 6/8 dende 6,75.



Malia o 36-54 na reanudación, Oviedo tentaba meterse na pelexa (43-54, 48-60), pero Ourense seguía co acerto no tiro (triplas de Kyle Hitte e Christian Díaz) e mantiña a vantaxe con solvencia por riba dos dez puntos. Ao remate do terceiro acto, os vinte de vantaxe (53-73). Dúas triplas de Kapelan e outra de Mitrovic acabaron coas silusións de remontada local (66-86). Con cinco triplas finais, Oviedo maquillou o resultado dun partido (85-92) no que o COB foi netamente superior. Este domingo, segundo asalto.