Activistas contra a violencia machista de Ve-La Luz acamparán de novo en Sol para pedir máis axudas directas a vítimas

Integrantes da asociación galega Ve-La Luz, que se definen como "sobreviventes da violencia de xénero", volven á Porta do Sol, onde van acampar desde este sábado 6 de maio, como xa o fixeron durante o mes de febreiro, co obxectivo de esixir esta vez máis axudas directas ás mulleres que sofren malos tratos como única vía para saír da espiral da violencia machista.

Protesta Ve-A Luz en Sol | Fonte: Europa Press

En declaracións a Europa Press, a presidenta desta organización, Gloria Vázquez, indicou que o primeiro obxectivo desta nova protesta é presionar para que os Orzamentos Xerais do Estado, que agora se negocian no Congreso dos Deputados, "contemplen unha partida específica de axudas directas ás vítimas" e que estas representen "como mínimo", o 70% da partida de prevención contra a violencia de xénero, que, segundo o proxecto de Lei do PGE para 2017 contémplanse 28 millóns de euros.

"Para recibir unha axuda directa hai que denunciar e ter unha orde de protección", subliñou a presidenta de Ve-La Luz, que denunciou que das 142.893 denuncias de 2016, "segundo os datos do Observatorio contra a Violencia de Xénero do CGPJ", só concedéronse mediadas da protección a 28.000 mulleres e adxudicouse unha vivenda a 4.689. "Así non hai saída", advertiu.

Vázquez indicou tamén que outro dos motivos polos que decidiron retomar a protesta na rúa, aínda que, segundo advertiu, os médicos desaconséllanllo polas secuelas da folga de fame de febreiro, responde o "incumprimento" por parte do Goberno de crear unha mesa de traballo "digna" na que participase esta asociación xunto a outras organizacións, comunidades autónomas e ministerios para facer propostas de mellora da protección das vítimas da violencia machista.

O pasado 18 de abril antes da segunda reunión deste grupo de traballo, constituído no seo do Observatorio Esatatal contra a Violencia de Xénero, estas activistas anunciaron que o deixaban tras sentirse "relegadas".

Sobre isto último, fontes do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade explicaron a Europa Press que o Observatorio é o órgano legalmente establecido para a análise e estudo da violencia machista e que a sesión constitutiva do grupo de traballo o 30 de marzo contou coa presenza da presidenta da Asociación Ve-La luz, aínda cando a súa organización non forma parte do Observatorio, do mesmo xeito que outras asociacións de mulleres e ONG, ás que tamén se deu entrada.