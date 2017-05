The Limboos presenta o seu segundo traballo este sábado en Vigo no marco do ciclo SON Estrella Galicia

A banda de Rhythm and Blues The Limboos chega este sábado á cidade de Vigo no marco do VIII edición do ciclo SON Estrella Galicia, polo que o grupo presentará o seu segundo LP, 'Lombootica!' nun concerto na Iguana Club.

The Limboos en Vigo con Son Estrella Galicia | Fonte: Europa Press

Tal e como informou a organización, a actuación deste grupo arrincará ás 23,30 horas do sábado, e as entradas xa se poden adquirir a través do despacho de billetes dixital SON Tickets por prezos que parten dos 10 euros.

Neste concerto, The Limboos vai presentar en Vigo o seu último LP, no que reina o R&B con influencias latinas e "unhas pingas" de gospel e swing, e que supón unha evolución do seu anterior traballo, 'Space Mambo', ao incorporar novos instrumentos e arranxos musicais.