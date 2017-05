A Garda Civil detén a un mozo e investiga a un menor por queimar colectores en Baiona (Pontevedra)

A Garda Civil detivo a un mozo de 18 anos e investiga a un menor de 16, ambos os veciños de Baiona (Pontevedra), como supostos autores do incendio intencionado de varios colectores no centro urbano desta localidade.

Incendio colectores Baiona | Fonte: Europa Press

A investigación levada a cabo por efectivos do Posto Principal da Garda Civil de Baiona-Nigrán atribúelle a estes dous mozos a autoría do incendio intencionado de oito colectores para a recollida de lixo que estaban situados na rúa Arquitecto Palacios.

O incendio produciuse ás 4,00 horas da madrugada do luns e, aínda que non se produciron danos persoais nin houbo necesidade de desaloxar aos veciños que vivían nos edificios próximos, causou unha especial alarma entre a veciñanza e danos de certa consideración na estrutura externa dun dos inmobles.

O valor dos danos materiais denunciados, tanto pola comunidade de veciños do edificio afectado como polo Concello, que tivo que repor os colectores, supera os 6.300 euros.

Por mor das investigacións, a Garda Civil acusa tamén a estes dous mozos de arroxar o pasado mes de outubro un petardo no interior do garaxe dunha urbanización situada nunha céntrica rúa da localidade, causando danos materiais no chan.