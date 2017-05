O sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) denunciou este sábado, a través dun comunicado, "unha nova onda de importacións indiscriminadas de leite líquido de Francia" por parte dalgunhas das grandes cadeas de distribución que operan en España.

Segundo criticaron, esta situación "supón un salto cualitativo", xa que "ata agora a entrada de produtos lácteos quedaba circunscrita fundamentalmente a queixos e derivados industriais".

Neste contexto, a organización agraria lembra que se o Ministerio tivese desenvolvido o Real Decreto de etiquetaxe obrigatoria de produtos lácteos, o consumidor "podería ter a opción de escoller na súa compra con base a unha información completa".

Sobre o leite líquido, UU.AA. destacou que "os tempos de envasado son os que marcan a diferenza de calidade entre as marcas". Así, en Galicia as plantas que procesan leite galego "apenas tardan 24 horas desde que se ordeña ata que se mete no brick", un cociente "imposible de cumprir coas cisternas que se importan desde Polonia".

Unións Agrarias lembra que, segundo os resultados dun estudo no que colaborou coa Unión de Consumidores de Galicia, os 97% galegos preguntados respecto diso "considera que indicar a orixe do leite na etiqueta debería ser obrigatorio", polo que pide ao Ministerio que actúe en consecuencia.