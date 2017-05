Máis dun milleiro de escolares participan no concurso para converter o Dinoseto de Vigo nunha xoia

Máis dun milleiro de debuxos realizados por escolares ata os 12 anos presentáronse á segunda edición do concurso infantil 'Dinoseto Xoia', que organiza a Escola Técnica de Xoiaría do Atlántico en colaboración coa Asociación de Xoiaría, Reloxaría e Prataría de Pontevedra, coa intención de que os alumnos deseñen xoias inspiradas no popular Dinoseto vigués.

OLYMPUS DIXITAL CAMERA | Fonte: Europa Press

Así, o obxectivo do certame é o de fomentar a creatividade e o desenvolvemento de actividades culturais entre os nenos de infantil e primaria dos colexios da provincia, que mostraron a través dos seus debuxos a súa particular visión do Dinoseto.

O xurado reuniuse na tarde do venres para seleccionar aos finalistas e gañadores do concurso, cuxos premios consistirán nunha réplica realizada en prata dos debuxos escolares. Os seus nomes revelaranse durante a entrega de diplomas e xoias, o próximo 16 de maio.

Unha porcentaxe "moi elevada" de participantes no concurso foron alumnos de centros escolares vigueses, aínda que tamén houbo representación doutros colexios e institutos da provincia, como Bueu, Ponteareas, Mondariz ou Baiona.

Os escolares fixeron as súas propostas para a realización de colares, colgantes, llaveros, pendentes, pulseiras e aneis co Dinoseto como inspiración e os integrantes do xurado tiveron en conta para tomar a súa decisión a creatividade, a calidade do deseño e a adecuación do mesmo á temática proposta

Finalmente, elixíronse preto dun centenar de finalistas e, de aí, seleccionouse aos doce gañadores do concurso, tres por cada unha do catro categorías.