Arco Iris pide que se executen os 26 millóns depositados no xuízo do Prestige en intervencións ambientais

A Asociación Ecoloxista Arco Iris presentou un escrito na Audiencia Provincial da Coruña no que reclama que, a falta de executar os 4.328 millóns de euros que establece a condena do caso Prestige como sanción por danos ambientais na costa galega, se destinen os 26 millóns que obran en poder da Xustiza como depósito previo ao xuízo a intervencións concretas no ámbito ambiental.

Labores de limpeza de chapapote | Fonte: Europa Press

A través dun escrito presentado polo seu representante legal, Manuel Meiriño, a asociación lembra que a sentenza cuantificou os danos ambientais do naufraxio en 4.328 millóns de euros nas dilixencias executorias, algo que "ningunha posición procesual, nin ningunha parte personada no procedemento impugnou", o que os fai "inmodificables a día de hoxe".

"Consecuentemente, e ao non haber ningunha discusión nin debate xurídico sobre a referida cantidade, son executables", lembra Arco Iris, que critica a "desidia e a indolencia das partes implicadas" na execución desta cantidade e a "imprevisible deriva que supón o Brexit", tendo en conta que a aseguradora procede de Gran Bretaña.

"Arco Iris advertiu repetidamente de que as desorbitadas previsións económicas en concepto de indemnizacións polo seguro inglés chocarían irreversiblemente coa crúa realidade que supón unha armazón legal e administrativa inexpugnable, que ofrece a este tipo de empresas de seguros unha cobertura a proba de bomba", apuntou a entidade.

MOBILIZAR OS FONDOS DA XUSTIZA

Por iso, reclama á Audiencia Provincial que "salve os mobles" e mobilice os "escasos fondos" que están a disposición da Xustiza para dedicalos "integramente" a "resarcir" aos espazos máis afectados pola vertedura do Prestige.

En concreto, Arco Iris refírese aos 23 millóns depositados pola aseguradora do buque ao comezo da tramitación das dilixencias previas e aos tres millóns de euros do aval bancario do único condenado, Apóstolos Mangouras.

Esta cantidade, explica, ten que ser investida en "medidas concretas de recuperación e rexeneración" ambiental en zonas afectadas pola vertedura, entre as que propón o Parque Nacional das Illas Atlánticas, o Parque Natural de Corrubedo e as Marismas de Baldaio.

Finalmente, a asociación oponse de forma tallante á postura do Ministerio Público en relación a que as cantidades obtidas por danos ambientais "pasen ás Arcas da intervención do Estado", xa que "a finalidade" destas cantidades é "a reparación e substitución do dano causado".

"Se as cantidades por danos ambientais ingresan no Ministerio de Facenda, como postula o Ministerio Público, isto significaría que nin un só euro se investiría na rexeneración ambiental e de recuperación dos recursos naturais", criticaron.