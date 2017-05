Francisco Rodríguez, Suso Seixo e Quico Cadaval, entre os membros do consello asesor da Fundación Galiza Sempre

Na xornada deste sábado 6 de maio constituíuse o Consello Asesor da Fundación Galiza Sempre, un colectivo para "a proxección da personalidade nacional de Galicia e o desenvolvemento do seu pensamento sociopolítico".

Consello Asesor dá Fundación Galiza Sempre | Fonte: Europa Press

En concreto, tal e como enumerou o presidente da fundación, o exportavoz parlamentario do BNG Francisco Jorquera, o Consello Asesor está conformado por persoas de "recoñecido prestixio" no mundo da cultura galega, ou ben cunha dilata traxectoria na historia do nacionalismo galego.

A función deste órgano é a de auxiliar á fundación no desenvolvemento das súas actividades, que pasan por impulsar o desenvolvemento do pensamento político, económico, cultural e social en Galicia, concretamente desde unha perspectiva "centrada no país".

Os membros do Consello Asesor pertencen a diferentes ámbitos --político, sindical, cultural, social, etc-- e son os seguintes: Xosé Díaz, Encarna Otero, Elvira Souto, Olaia Fernández Davila, Francisco Rodríguez, Pilar García Negro, Suso Seixo, Xosé Dios, Quico Cadaval, Manuel Soto, Antolín Alcántara, Ramón Varela, Manuel Mera e Marga Romero.

Ademais deles, os membros do padroado da fundación poderán asistir ás reunións deste Consello Asesor, e son os seguintes: María do Carme García Negro, Uxío Breogán, Xosé Manuel Carril, Ana Miranda e o propio Jorquera.

"ACTIVAR O DEBATE DE IDEAS"

O obxectivo da Fundación Galiza Sempre é "activar o debate de ideas en Galicia", o cal é, a xuízo de Jorquera, "fundamental e consustancial" a unha sociedade "sa e verdadeiramente democrática". "Vivimos tempos nos que, en política, o debate de ideas está total e absolutamente degradado. Substitúense as propostas e ideas polo postureo e o slogan: pensar na frase para o titular de prensa do día en lugar de introducir análises máis profundas", resolveu.

A continuación, explicou que a fundación que preside organizou no mes de marzo unhas xornadas para analizar e debater "a necesidade dun novo modelo de financiamento para Galicia con expertos galegos e outros países do Estado español".

"Acabamos de ver as consecuencias. O Goberno vasco, no marco da negociación dos orzamentos do Estado, conseguiu un acordo de financiamento para o País Vasco enormemente vantaxoso; mentres a Galicia sáelle cara a actitude de total submisión do Goberno galego e a ausencia de debate doutras forzas", razoou.

TARIFA ELÉCTRICA GALEGA

Acto seguido, indicou que desde a Fundación Galiza Sempre e desde o nacionalismo galego están a introducir con estudos a necesidade de defender unha tarifa eléctrica galega: "Mentres en Galicia esta proposta era mesmo ridiculizada desde outros ámbitos, acabamos de ver como o País Vasco consegue unha tarifa específica para as súas industrias", subliñou.

Para finalizar, lembrou que as actividades da fundación están abertas sempre á cidadanía e que, en consecuencia, a fundación está "receptiva" ás propostas dos cidadáns.