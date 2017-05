Uns 500 docentes profundan en Santiago sobre a actualización científica e didáctica do profesorado

Ao redor de 500 docentes de Infantil e Primaria reúnense este sábado en Santiago nunha xornada para debater e profundar sobre a actualización científica e didáctica do profesorado.

Trátase dos V Encontros de Educación Infantil e Primaria, deseñados como un espazo de "intercambio, diálogo e discusión" de propostas educativas nos que os docentes poden compartir coñecemento e experiencias innovadoras e darlle visibilidade ás boas prácticas que levan a cabo na aula.

O director xeral de Educación, Manuel Corredoira, inaugurou esta xornada que está organizada polo Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI).

Durante todo o día abordaranse, entre outras, temáticas que viran en torno ao método ABN (Algoritmo aberto baseado en números), a ópera como vehículo de aprendizaxe, ou como adaptarse ao alumnado con tecnoloxía cotiá, entre outros.

Na súa intervención, o director xeral destacou a importancia de abordar "metodoloxías activas e contextualizadas xeradoras de aprendizaxe", de introducir o traballo por proxectos e as "competencias crave" e mellorar as relacións " familia e escola" no ámbito educativo.