A coordinadora dos socialistas galegos nas Cortes, Pilar Cancela, presentou este sábado pola mañá na Coruña as 285 emendas aos Orzamentos Xerais presentados para Galicia por case 600 millóns de euros (578,5 millóns) para tratar de paliar a "histórica baixada e a histórica mentira" que sufriu, sostén, a Comunidade galega nos últimos anos cos gobernos do PP.

A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela | Fonte: Europa Press

"Non é unha cifra aleatoria. É a diferenza entre o que Galicia recibiu no último ano dun Goberno socialista na Moncloa, máis de 1.500 millóns, e o que recibe este ano, pouco máis de 900). É unha cifra para que Galicia recupere o peso que perdeu en España desde que Rajoy dános golpe tras golpe, que Feijóo encaixa sen inmutarse", subliñou Cancela, tal e como indicou o PSdeG a través dun comunicado.

A continuación, lamentou que a Intervención Xeral do Estado confirmase que, en 2015, "por cada 100 euros comprometidos para o AVE en Galicia, Rajoy só investiu 39". "E que do 100 por cento do gasto comprometido para o noso país, só se investiu en realidade un 56 por cento", apostilou.

"Estas son as emendas socialistas para unha recuperación xusta e para todos, as emendas da solidariedade. Unha solidariedade que Rajoy tirou ao lixo despois de vendela por un puñado de votos ao PNV", censurou, para logo engadir que a realidade é que "Galicia vai a remolque de España, aínda que Feijóo fale de esperanza".

Acto seguido, denunciou que o emprego creceu en Galicia "a metade" que no conxunto de España no último ano. "Por iso, entre as nosas medidas ao PGE, hai un plan de emprego específico para Galicia dotado con 50 millóns de euros", precisou.

PLAN DE RECUPERACIÓN INDUSTRIAL

Así mesmo, entre as emendas socialistas, hai un plan de recuperación industrial para Galicia de 90 millóns de euros a tres anos, con 30 millóns para este 2017. "Tamén presentamos emendas por case 30 millóns de euros para o AVE e as intermodais en toda Galicia, garantindo a conexión de Vigo coa fronteira portuguesa ou a conexión Ourense-Vigo por Cerdedo", detallou.

Entre os grandes investimentos nas emendas socialistas para Galicia está tamén un plan contra incendios (25 millóns), infraestruturas de estradas (24 millóns), un plan para infraestruturas ferroviarias con 10 millóns para a supresión de pasos a nivel, 34 millóns para o Plan Miner, 10 millóns para un plan demográfico para Ourense e Lugo, e 140 para o dique seco de Ferrol.

Ademais, hai emendas para toda España que afectan directamente a Galicia, como dous millóns para un plan de Igualdade de Xénero no Rural; oito millóns para a modernización de explotacións; cinco millóns para innovación no sector agroalimentario; e tres millóns en prevención e loita contra as pragas.

PLAN EXTRAORDINARIO PARA O LÁCTEO

Tamén destacou a deputada socialista un plan extraordinario de 25 millóns de euros para o sector lácteo, así como varios plans de fomento e impulso do sector pesqueiro.

Destas emendas presentadas, máis de 253 millóns de euros afectan directamente á provincia da Coruña, tal e como explicou o deputado Ricardo García Mira. Entre os investimentos a destacar están as intermodais da Coruña e Santiago, á conexión de Ferrol por tren no corredor cantábrico, a comisaría de Carballo, o viario 18 coa Terceira Rolda ou o saneamento da Ría do Burgo.

Pola súa banda, o senador Ángel Mato destacou o "trato diferencial" que as emendas socialistas danlle a Ferrolterra, unha comarca con "unha perda poboacional sen parangón en España e case a nivel europeo".