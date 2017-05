En Marea organizou este sábado en Santiago unhas xornadas destinadas a inscritos e cargos institucionais nos concellos onde están presentes as mareas municipalistas sobre a importancia de introducir desde as institucións "cláusulas sociais" nos contratos públicos.

Luís VIllares (En Marea), en Vigo | Fonte: Europa Press

Así, o portavoz orgánico e parlamentario da forza rupturista, Luís Villares, contrapuxo o modelo de contratación pública que defende En Marea, baseado na aplicación de criterios máis aló da "oferta económica á baixa", fronte ao que, na súa opinión, desenvolve o PP desde as institucións.

En declaracións aos medios tras clausúraa das xornadas, que tiveron lugar na mañá do sábado na Facultade de Dereito da USC, Villares sinalou que a 'Operación Lezo' --que investiga o suposto financiamento ilegal do PP de Madrid-- evidencia que o modelo de contratación pública dos populares baséase na "privatización" e na "adxudicación aos amigos dos servizos públicos privatizados mediante o coñecemento de información privilexiada".

"O 80 por cento dos casos de corrupción que están a ser investigados teñen que ver coa privatización de servizos ou coa adxudicación fraudulenta, ilegal e delituosa deste tipo de servizos", expresou.

Tras isto, engadiu que este "sistema de corrupción" na contratación pública está dirixido a financiar de forma "ilegal" o partido e ao "enriquecemento persoal" dos seus dirixentes en base a unha "armazón corrupta" que non está limitado aos populares de Madrid, senón que se estende a "todo o Estado".

SISTEMA CONTRATACIÓN XUNTA

No caso de Galicia, Villares apuntou ao cambio no sistema de adxudicación que derivou en que, por exemplo, se pasase de "ao redor de 100 pequenas e medianas" que desempeñaban as tarefas de limpeza nos edificios da Xunta a "unha soa que nin sequera é galega".

"Produciuse unha destrución de emprego do tecido produtivo galego de pequenas e medianas empresas que tiñan traballadores do país, tributaban no país e xeraban riqueza social e económica", continuou.

Fronte a iso, Villares defendeu que a proposta de En Marea para a contratación pública radica en implementar "cláusulas sociais" nos contratos de adxudicación para a prestación de servizos en parámetros como o respecto a "os dereitos dos traballadores, a protección do medio ambiente, o comercio xusto, a igualdade de xénero e a normalización lingüística".

MODELO EN MAREA

Así, En Marea aposta por ir máis aló da "oferta económica á baixa", porque en ocasións poden darse casos de contratación de empresas que "fomentan o emprego temporal", "precarizan o servizo" ou "discriminan ás mulleres".

"A administración pública debe fomentar unha serie de valores que contribúen a incrementar o benestar social, o benestar da maioría", indicou Villares.

Ese é o obxectivo, segundo o seu portavoz, destas xornadas organizadas por En Marea, coas que o partido instrumental quere facer chegar este tipo de propostas aos concellos onde teñen "algo que dicir", ben sexa a través da presenza das mareas municipalistas nos grupos de goberno ou en tarefas de "fiscalización" desde a oposición.

Ademais, a forza rupturista presentará, mediante os seus grupos parlamentarios nas Cortes e no Parlamento galego, "modificacións lexislativas" para a "reforma da lei de contratos do sector público" a nivel estatal así como a petición para a creación dunha lei galega neste ámbito.

RECUPERACIÓN DE SERVIZOS

Preguntado polos problemas que está a atopar Compostela Aberta no Concello de Santiago á hora da remunicipalización da ORA e o guindastre, Villares indicou que existen "dificultades evidentes" para os municipios coa actual lexislación cando pretenden recuperar a xestión directa de servizos públicos.

"Non é xusto e admisible é que un modelo como o do PP téntese impor a todos o modelos de xestión administrativa, municipal e política. Non pode ser que unha opción ideolóxica impoña ao resto a imposibilidade de executar a súa propio modelo", expresou.