A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, afirmou que Galicia é un "país con capacidade e potencialidade" para pór en marcha proxectos innovadores nos que pode "ser unha referencia a nivel internacional". Entre os "puntos fortes" cos que o BNG pode "achegar o seu gran de area", Pontón destacou a mobilidade sustentable e a procura de "economías circulares" a través da compostaxe.

Con motivo da celebración dunhas xornadas sobre 'Mobilidade e Compostaxe' organizadas polo BNG na Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra, Ana Pontón puxo a esta cidade como "exemplo e referente internacional de mobilidade", ademais de "motivo de orgullo" para o seu partido e "oportunidade" para o resto de Galicia.

"Este país necesita mellorar moito desde moitos puntos de vista", sinalou a dirixente nacionalista, polo que estas xornadas -dirixidas a cargos e concelleiros do BNG nos distintos municipios galegos- estiveron enfocadas á mellorar a "capacidade desde o punto de vista formativo e técnico" dos representantes políticos desta formación.

EXPERIENCIA

Pola súa banda, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que participou na inauguración das sesións, xustificou que os contidos viren ao redor da xestión do espazo urbano pola "experiencia dos anos de goberno e de ser un referente en mobilidade" como consecuencia de aprender "de experiencias positivas que hai no mundo para tentar mellorar a calidade de vida dos cidadáns".

Xunto co alcalde, as xornadas contaron coa participación da concelleira Carme da Silva, o arquitecto Xesús Fole e o exresponsable do grupo de traballo de ecoloxismo do BNG, Carlos Ansoar, en materia de mobilidade. Tamén se sumaron o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera, a mestra compostera Mariña Lobelle e a portavoz de ecoloxismo Rosana Prieto, para abordar a parte dedicada á compostaxe.

Precisamente, Fernández Lores explicou que Pontevedra está "a traballar moi seriamente, con calma e boa letra" no ámbito da compostaxe, "incorporando o que se sabe no mundo sobre recuperación de bio-residuos", engadiu o rexedor municipal, co propósito de "facer un plan que atenda a recuperación máxima de residuos para o achegue en chans" e que á vez sexa unha iniciativa "ecolóxica e economicamente viable".

Nesta traxectoria, Fernández Lores precisou que a experiencia do seu grupo municipal na oposición foi "fundamental" e que, a partir da "análise profunda da situación de Pontevedra en 1999" aplicaron o que xa aparecía recollido "en tratados internacionais de urbanismo".

ESCUSAS

Neste sentido, advertiu de que no goberno doutras cidades ponse moitas "escusas para non tomar decisións a favor das persoas e a calidade urbana" pero que, de seguir así, moitas urbes acabarán sendo "invivibles" e convertéronse en "almacéns de coches". Por iso, lembrou que a capacidade da cidadanía para cambiar "a través da quen votan e ás candidaturas ás que votan".

Así, Miguel Anxo Fernández Lores insistiu en que "ter cidades habitables" sitúaas "mundialmente", á vez que redunda no seu crecemento e a súa calidade de vida.

Nesta liña, Ana Pontón coincidiu na importancia da ideoloxía sobre a que apoia esta xestión, argumentando que "as ideas e a concepción do país teñen un peso importante á hora de como se concibe o espazo urbano e os modelos de cidade ou pobo onde queremos coexistir".

No caso de Pontevedra, sinalou a "aposta clara pola democratización do espazo público e os modelos sustentables de mobilidade e xestión de residuos". Tamén se mostrou disposta a que outras localidades poidan "copiar" estes patróns de xestión: "Ningún problema porque non pomos copyright ao que facemos", concluíu a portavoz nacional do BNG.