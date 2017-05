En Marea e Por unha marea na vila debaten en Vilagarcía (Pontevedra) sobre a maternidade subrogada

En Marea está a celebrar en localidades de toda Galicia encontros sobre a maternidade subrogada. Esta campaña de debates pretende "coñecer as diferentes sensibilidades" fronte a un tipo de maternidade e paternidade que "ofrece moitas arestas".

Así o explicou En Marea nun comunicado, no que indicou que este debate terá continuidade noutras localidades galegas, de maneira que, sostén, esta forza fai fincapé na "necesidade de escoitar a todas as partes e ás distintas perspectivas" ante a maternidade subrogada co obxectivo de que "se garantan os dereitos das persoas e non se mercantilice a maternidade".

No debate participaron os parlamentarios de En Marea Paula Quinteiro e Marcos Cal, así como Ana Olveira e Verónica Hermida de Por unha marea na vila.