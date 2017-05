Unións Agrarias anuncia unha mobilización do sector vitivinícola o vindeiro sábado 13 en Ribadavia (Ourense)

A asemblea de máis de 200 viticultores convocada polo sindicato Unións Agrarias en Ribadavia (Ourense) acordou facer unha gran mobilización o vindeiro sábado 13 de maio na capital do Ribeiro.

A xeada dana o viñedo nunha adega en Ourense | Fonte: Europa Press

Os produtores reclaman axudas directas ás explotacións afectadas pola xeada da semana pasada, que afectou á produción das catro denominacións de orixe do interior de Galicia, tal e como indicou o sindicato a través dun comunicado.

En consecuencia, desde a organización agraria poranse en contacto coa Consellería do Medio Rural para trasladarlle o gran malestar existente nas D.O. de Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrei e Valdeorras polo "abandono" e "falta de apoios" do que a Xunta, ao seu xuízo, "está a facer gala dun modo completamente irresponsable".

"A primeira opción pasa por indemnizar aos agricultores por metro cadrado de viñedo danado, de modo similar a como se fixo en 2016 na Ribeira Sacra cando a sarabia arrasou a subzona de Sober", explicou o sindicato.

A continuación, asegurou que "se poden trasladar axudas directas de ata 15.000 euros por explotación", polo que ve "unha escusa pobre" as declaracións da conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, respecto diso: "As axudas directas non son viables nin posibles porque o Ministerio habilita, xunto coa Consellería, un sistema de seguros ano a ano onde temos que seguir traballando moito, porque en Galicia estamos en menos dun 20 por cento", sinalou este venres a conselleira do ramo.

Unións Agrarias tamén considera "imprescindible" abordar "as bonificacións fiscais e as cotizacións na Seguridade Social". "Un traballo que debe abordarse nunha mesa sectorial de traballo para planificar unha reestruturación global das pólizas de seguros agrarios, que está claro que non funcionan e non están adaptados para Galicia", argumentou UU.AA., xusto antes de indicar que este é o motivo da súa "baixa presenza nas explotacións galegas".

ASESORAMENTO AOS VITICULTORES

Pola súa banda, a Xunta informou este sábado que a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega), dependente da Consellería do Medio Rural, realizará este luns unha xornada de portas abertas para asesorar aos viticultores sobre as técnicas a seguir nos traballos de recuperación dos viñedos afectados polas pasadas xeadas. En concreto, será nas parcelas que ten este centro en Leiro (Ourense) a partir das 8,30 horas.

Con esta xornada, manifestou a Xunta nun comunicado, preténdese axudar aos profesionais do sector a levar a cabo actuacións de saneamento correctas e efectivas sobre a planta, co obxectivo de salvagardar a produción futura e evitar así a perda total do viñedo.

En concreto, entre os traballos que se desenvolverán destaca a repoda das cepas, xa que se explicará a técnica máis correcta para evitar maiores danos ás plantas.

Ademais, na páxina web da Evega están colgadas desde o pasado sábado 29 unha serie de recomendacións técnicas que serven a modo de guía de actuación para o viticultor que tivese superficie afectada polas inclemencias do tempo.