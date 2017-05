TURISMO.- Nava Castro pon en valor o desenvolvemento turístico sustentable do Camiño de Santiago

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou este sábado no Simposio Internacional de Hospitalidade e Xestión Ambiental no Camiño de Santiago nunha mesa redonda sobre medioambiente, na que puxo en valor o modelo de turismo sustentable ao redor da Ruta Xacobea que leva a cabo en Galicia.

Na súa intervención, Nava Castro fixo referencia ao crecemento exponencial do Camiño de Santiago como un dos factores decisivos para marcar as pautas dun desenvolvemento sustentable integral "desde o punto de vista social, económico e tamén ambiental", explicou.

Como lembrou, nos últimos anos, as cifras de peregrinos han ido en aumento, pasando dos algo máis de 114.000 peregrinos de fai dez anos aos máis de 277.000 do ano pasado, superando así a cifra do último Ano Santo. Un crecemento parello, dixo, ao incremento da oferta e vinculado, tamén, coa necesidade de "dar continuidade a ese desenvolvemento de maneira sustentable".

Nesta liña, mencionou algunhas das medidas levadas a cabo por Turismo de Galicia neste sentido, todas elas recollidas no Plan Director e Estratéxico do Camiño de Santiago, do que está executado máis do 60% e que contou cunha dotación de 60 millóns de euros.

Entre outras, referiuse a os traballos para garantir a excelencia cos servizos ao peregrino coa intención de que os preto de 70 albergues da rede pública conten cunha xestión enerxética, hídrica e de residuos eficiente, así como a implantación da Q de calidade e rede wifi.

Tamén se referiu a a intención de Turismo de Galicia por alcanzar un "Camiño limpo e en bo estado de mantemento", cunha xestión integral de residuos, coa instalación de contedores e papeleiras de recollida selectiva elaborados con materiais armoniosos coa contorna natural, así como a plantación de especies autóctonas arbóreas.