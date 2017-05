A eurodeputada galega Lidia Senra, integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica, inaugurou este sábado pola mañá no salón de actos da Casa dá Cultura 'Olga Novo' de Pobra do Brollón (Lugo) a xornada sobre programa da UE para o desenvolvemento das zonas de alta montaña.

Lidia Senra no Parlamento Europeo

O evento, organizado pola propia europarlamentaria, reuniu durante este sábado a diferentes persoas expertas en plans de desenvolvemento rural a nivel europeo e grupos de desenvolvemento rural en Galicia, tal e como indicou AGE Europa nun comunicado.

Tamén reuniu a persoas que desenvolven hoxe en día diferentes proxectos económicos e sociais co obxectivo de manter unha montaña "viva e dinámica", como son os representantes de Caurelor, Aceites Figueiredo, a asociación veciñal e cultural de Vieiros (Quiroga) ou do proxecto da candidatura 'Montañas do Courel a Xeoparque Mundial da Unesco'.

Senra chamou a facer todo o posible para incidir na elaboración do próximo plan de desenvolvemento rural e tentar que "se adecue ás necesidades que hai en Galicia para manter as montañas vivas".