A Xunta incide na importancia da procura de igualdade no acceso das mulleres ao mundo científico

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, incidiu este sábado na importancia de "seguir traballando" na procura da igualdade no acceso das mulleres ao mundo científico.

López Abella participou o acto de clausura do curso 2016-2017 de Estalmat Galicia, que tivo lugar na Facultade de Matemáticas, nun acto presidido polo reitor da USC, Juan Viaño, onde puxo de relevancia que é fundamental o "compromiso das institucións implicadas" no sistema galego de ciencia, tecnoloxía e innovación para a integración do principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

A secretaria xeral lembrou que o pasado mes de decembro o Goberno galego impulsou o II Programa galego de Muller e Ciencia 2016-2020, que busca "a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes" nos ámbitos social e laboral, modificando valores, actitudes e estereotipos que sustentan a desigualdade nos ámbitos científico e tecnolóxico.

Ademais, coa creación do Premio María Josefa Wonenburguer, considerada a mellor matemática da comunidade, o Goberno galego premia e resalta as traxectorias relevantes de mulleres nos campos das ciencias e da tecnoloxía, xa que coa visibilización da actividade destas mulleres e do seu triunfo "pódese lograr afianzar a idea de que muller e ciencia non só son compatibles, senón que son unha combinación gañadora", finalizou.