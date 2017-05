Nissan patenta o Perecebeiro Shield, un novo traxe de protección para os percebeiros

Nissan está en pleno desenvolvemento dun sistema de protección para os percebeiros cun equipo denominado Percebeiro Shield cunha moderna tecnoloxía que se aplica ao automóbil.



Así, Nissan adaptou o seu sistema Safety Shield, usado nos coches, para que sirva tamén no desenvolvemento do traballo dos percebeiros. Por iso recibe o nome de Percebeiro Shield, un sistema que xa foi testeado pola Confraría de San Xosé, de Cangas do Morrazo en Galicia.



O novo sistema implementa un hardware e software que escanea o mar mediante un sistema LIDAR de infravermellos, estuda a espuma que xeran as ondas, e con eses datos calcula a chegada de ondas perigosas mediante un algoritmo. O sistema ten un módulo LED que indica o tipo de ondada, un módulo de audio que emite frecuencias de sons con diferentes alertas e un módulo de vibración na zona lumbar, todo iso para avisar aos profesionais con anticipación suficiente.



Mellora a reacción ante un accidente



Ademais, en caso da caída dun traballador á auga, o sistema está conectado a Salvamento Marítimo, polo que reciben a alerta de maneira inmediata e automática, o que mellora o tempo de reacción ante un accidente.



O novo sistema está desenvolvido por Nissan en colaboración con TBWA España, Glasswork e o Instituto de Ciencias do Mar do Centro Superior de Investigacións Científicas.