O pai do opositor venezolado Leopoldo López, Leopoldo López Gil, asegurou descoñecer o estado de saúde do seu fillo, encarcerado desde febreiro de 2014, tras os rumores de que fora trasladado a un hospital militar desde a prisión de Ramo Verde. López Gil mostrouse "en vilo" porque "ninguén de confianza puido ingresar ao cárcere, nin da familia nin os seus avogados", lamentou, a expensas de que "mañá sexa un día de boas noticias" se lles autorizan a visitarlle.

Leopoldo López Gil en Pontevedra | Fonte: Europa Press

Aínda que mantén estas expectativas, López Gil advertiu en Pontevedra -con motivo da presentación do libro do seu fillo, 'Preso pero libre'- que o "réxime" venezolano "destaca polo engano por encima de todo". Cuestionou así a mensaxe dun emisario que lles comunicou á súa nora, Lilian Tintori, e á súa esposa, Antonieta Mendoza, que "levan días montando vixilia"; que non acudisen ao cárcere o sábado, senón o domingo. "Non sabemos de que constan as noticias", indicou o pai do político antichavista.

A última visita autorizada remóntase ao pasado 3 de abril e "a última vez que alguén lle viu, porque estaban a entregar a comida e el estaba alén da reixa", foi catro días despois, precisou.

Esgotadas as posibilidades legais de revisión do seu caso, despois de que Tribunal Supremo de Venezuela resolvese negativamente a solicitude, actualmente as xestións dos seus avogados céntranse en revogar a súa situación de illamento: "A semana pasada tentouse unha medida de habeas corpus pero ao día seguinte o xuíz declarouse en enfermidade e ausente", explicou. "Non se prevé substitución de xuíz", polo que o trámite está "conxelado".

XUSTIZA

En declaracións a Europa Press, López Gil criticou que no seu país "a xustiza sexa unha palabra que se saíu do dicionario hai tempo", a pesar da mediación de organizacións como Amnistía Internacional, que remitiron ao Goberno venezolano unha carta "solicitando a liberación e que lle permitan á familia visitarlle".

Ante a conflitividade que presenta actualmente Venezuela, con "máis de 30 mortos nun mes, 400 feridos, 2.000 detidos e 180 presos políticos", Leopoldo López Gil afirmou que se trata dunha situación de "crise nacional, non política". Ademais, destacou a marcha de "mulleres con camisas brancas" como símbolo de que "non hai preferencias políticas", para protestar porque "están a sufrir falta de alimentos, seguridade e medicamentos para os seus fillos".

Por iso, López Gil cualificou como "moi triste" a celebración do Día da Nai que van ter estas compatriotas e fixo un chamamento internacional: "Métanse alí non para defender á dereita ou á esquerda, senón aos seres humanos que habitan en Venezuela", urxiu.

Precisamente, sobre o pronunciamento dos partidos políticos en España na causa relacionada co seu fillo, López Gil sinalou que o Goberno e en particular o presidente Mariano Rajoy portáronse "extraordinariamente ben".

Fronte ao apoio do PP e de Cidadáns, que diferenciou "do resto dos partidos", o pai de Leopoldo López contestou a Podemos que é "incerto" que estea a ser "utilizado polo status quo español para facer política de dereitas", como o partido liderado por Pablo Iglesias "insinuou".

POPULISMO

"Fago isto con convicción e non quixese que en España pase algo parecido", engadiu Leopoldo López Gil, resaltando que se co seu labor pode "contribuír a divulgar os perigos do populismo malintencionado" farao, independentemente de quen llo propoña.

Arroupado pola presidenta da Comisión de Cultura no Congreso, Marta Rivera da Cruz, e pola concelleira de Cidadáns en Pontevedra, María Rey, o pai de Leopoldo López presentou no Liceo Casino da cidade o libro do seu fillo, do que se publicaron 10.000 exemplares en España e unha edición "un pouco clandestina" en Venezuela.

Máis de 200 persoas, moitas delas de pé por falta de espazo, xuntáronse para recibilo entre aplausos e ovacións durante a presentación. Moitos dos presentes estaban ataviados coas cores da bandeira de Venezuela e portaban carteis con lemas como 'SOS Venezuela' ou 'Non máis represión'.

"Tiña unha débeda moral con Galicia", dixo o pai do opositor venezolano en alusión ás súas amizades de orixe galega que lle emprazaban a visitar esta comunidade, á que non regresou desde hai 50 anos, cando veu por primeira vez con motivo da súa lúa de mel.

Con todo, Pontevedra é a única parada na súa estancia debido á próxima chegada a Madrid das súas dúas fillas, procedentes de Caracas e San Francisco, respectivamente. Á maior hai dous anos que non a ve; o tempo que López Gil leva fóra de Venezuela.

Pola súa banda, María Rey referiuse ao pai de Leopoldo López como "un home que leva nos ollos a dor do pobo venezolado" e apelou a "todos os seres humanos" para "levantar a voz e pedir democracia e liberdade". Para a concelleira de Cidadáns en Pontevedra, "isto ten que traspasar a política e ser unha loita de todos os partidos, deixando ao carón as ideoloxías" argumentando que "vai máis aló de gañar un voto nas urnas".