Obra, un ano máis na elite

Ficha técnica:

Obradoiro 88: Mickey McConnell (19), Dulkys (8) Bendzius (13), Whittington (5), Artem Pustovyi (17) -cinco inicial- Nacho Llovet (13), Pepe Pozas (0), Aleks Maric (3), Santi Yusta (2) e Txemi Urtasun (8)..

Betis Energía Plus 67: Radicevic (11), Milosevic (14), De Vries (7), Lockett (6), Mahalbasic (4) -cinco inicial- Triguero (4), Alfonso Sánchez (8), Carlos Cabezas (5) e Stojanovski (8).

Parciais: 27-21, 24-14 (51-35), 17-17 (68-52), 20-15 (88-67)

Árbitros: J.C. García González, E. Pérez Pizarro e Rafael Serrano. Eliminaron por cinco faltas persoais a Juanjo Triguero.

Incidencias: partido da 32ª xornada da ACB no Fontes do Sar ante 5.600 espectadores.



Un ano máis na elite. A sétima campaña consecutiva entre os mellores. Non fixo falla recorrer á épica, o Obra, con moito acerto e apoiado pola caldeira de Sar, foi moi superior ao Betis, acadou unha contundente vitoria por 88-67 (necesitaba vencer por máis de dez) e certificou a permanencia un ano máis na ACB. Tras unha campaña complicada polas numerosas lesións, o Obradoiro acadou a salvación tras sumar a décima vitoria a falta de dúas xornadas para o final de Liga. Artem Pustovyi, con 17 puntos e 7 rebotes, e Mickey McConnell, 19 puntos e 5 asistencias, os mellores dos composteláns. E bos minutos de Nacho Llovet, con 13 puntos. O mércores, en Fuenlabrada; e festa rachada o vindeiro domingo no peche do curso ante o Barça.

Mickey McConnell, o mellor xunto con Pustovyi na vitoria decisiva contra Betis. | Fonte: ACBPhoto

Tralo intercambio inicial de canastras (7-8), un parcial de 9-0 dos composteláns abriu fenda (16-8) con tan só cinco minutos disputados. O Betis reaccionou coa entrada de Cabezas (20-15), pero o acerto en ataque (8 puntos e 2 triplas de Bendzius) mantivo a vantaxe para o Obra (25-15). Tralos dez primeiros minutos, 27-21.

Cinco puntos con tripla incluída de Nacho Llovet e un parcial de 9-2 obrigou ao tempo morto de Alejandro Martínez con 36-23 a 7:40 do descanso. O Obra apertaba en defensa e Pustovyi machacaba o aro rival. Tras un roubo e canastra en contraataque de Santi Yusta, 44-29. Ao descanso, o traballo case feito con 51-35, malia o pouco acerto nas triplas (3/12)..

Trala reanudación, axiña os 20 puntos de vantaxe (55-35) tras unha canastra de Whittington e dous tiros libres de Mickey McConnell. O Betis aumentou a intensidade en defensa, pero axiña entrou en bonus polas faltas. Terceiro cuarto con pouco ritmo e moitos tiros libres. Tras unha falta inocente de Whittington, e tres tiros libres anotados por De Vries, 68-52 con dez minutos por disputarse.

Tan só anotou Urtasun no Obra nos catro primeiros minutos do último cuarto, e o Betis tivo varias ocasións para baixar da barreira dos dez puntos con 74-64 no marcador. McConnell desatascou o ataque compostelán cunha tripla e o Obra sentenciou o partido cun parcial de 9-0 para poñerse 83-64. Bendzius pechou o partido cun 2+1 e a máxima diferenza no marcador para o Obra.

Apoiado pola caldeira de Sar, Obradoiro acadou o título da permanencia e Moncho Fernández deu as "grazas" aos xogadores e a toda a familia obradoirista, en especial á súa afección.