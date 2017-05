Seguen este domingo as actividades do Festival Primavera do Cinema de Vigo cunha xornada centrada en Brasil

O Festival Primavera do Cinema de Vigo continuará este domingo coa súa oferta audiovisual, que se prolongará ata o domingo 14 de maio, data na que se celebrará a entrega de premios e a gala de clausura desta cita fílmica.

Segundo indicou a organización nun comunicado, durante a xornada están previstas actividades pola mañá, no Auditorio do Marco; e de tarde-noite, no Auditorio municipal do Concello. Os máis pequenos poderán gozar de dúas sesións, programadas para as 11,00 e para as 12,30 horas, con seis curtos de animación infantil no Auditorio do Marco.

A tarde de cinema no Auditorio municipal comezará ás 17,00 horas con esa mesma oferta de animación infantil e continuará, ás 18,30 horas, cun bloque de cinco curtos galegos.

A xornada finalizará, en leste mesmo escenario, ás 22,00 horas, e farao co curto brasileiro 'Entremundo', que narra a vida nunha comunidade de veciños de Sao Paulo; e co documental 'Mataram Nossos Filhos', que aborda a temática da violencia en Brasil.