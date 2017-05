Xulio Ferreiro volve criticar o liderato de Luís Villares

O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, mostrouse crítico co rumbo que, ao seu entender, está a tomar En Marea porque cre que se está apostando por unha configuración de "partido clásico". "Algo non se está facendo ben", suliñou



Nunha entrevista na Cadea Ser este domingo, o rexedor herculino opinou que ve un "erro" que En Marea estea a abandonar "o espírito de confluencia" co que foi concibido para "apostar por unha liña máis tradicional" na súa configuración como partido.



Así, criticou a forma en que foi elixida a coordinadora do partido instrumental e a decisión de Luís Villares de "romper" coa lista unitaria --parte de cuxos integrantes están na coordinadora--, vencedora nas eleccións ao Consello das Mareas, e cuxo documento político vetaba a posibilidade de que o portavoz parlamentario de En Marea asumise tamén a portavocía orgánica da formación rupturista.



E é que Ferreiro cre que Villares decidiu "apoiarse en dúas listas máis pequenas --que obtiveron en conxunto un 40% dos votos-- para sacar unha maioría", algo que foi considerado por algúns membros do Consello das Mareas --entre eles Iago Martínez de Marea Atlántica-- como un intento de "excluír" a algunhas sensibilidades integradas en En Marea dos seus órganos de dirección.



No entanto, rexeitou que o debate interno na forza rupturista se limite a unha cuestión de "portavocía" ou "postos concretos", senón que se sitúa ao redor de "dúas formas de entender o papel que debe ocupar En Marea no espazo político galego".



Ruptura "moi lonxe"



Así, Ferreiro opinou que En Marea debe reorientar o seu rumbo para dar resposta a persoas que sentiron ilusionadas "nas eleccións municipais de 2015 e que, se cadra, están a deixarse de sentir interpeladas por estas formas de facer política".



No entanto, sinalou que a posibilidade de ruptura no seo de En Marea "está moi lonxe", á vez que emprazou ao plenario do próximo mes de xullo para alcanzar "unha liña clara que non desoriente". "Hai que buscar unha solución porque non ten sentido construír a organización contra amplos espectros da sociedade e contra as sensibilidades que están a dar máis frescura e máis ilusión a moitos proxectos municipais e formas de facer política", expresou.



Futuro do PP na Coruña



Ferreiro tamén se referiu a a elección da actual conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, como presidenta do PP local da Coruña e a posibilidade de que esta se converta en candidata dos populares á Alcaldía da cidade nas eleccións municipais de 2019.



"É o PP o que ten que decidir se lle parece unha boa candidata", indicou, para logo criticar o compromiso "nulo" de Mato coa cidade da Coruña, tanto na súa actual etapa á fronte da Consellería de Medio Ambiente como no seu anterior cargo como titular de Traballo.



"Augas de Galicia leva anos sen facer investimentos na nosa cidade, a ría do Burgo está como está", manifestou o primeiro edil herculino, quen lembrou que houbo "determinadas cuestións relacionadas cos cursos de emprego" durante a súa etapa como conselleira de Traballo que tiveron unha "importante" repercusión na Coruña "como está a ter agora en Ourense".



Para Ferreiro, o PP está a realizar "unha ofensiva clara" contra a "recuperación de servizos para o público" a través da vía xudicial usando a avogacía do Estado para recorrer "sistematicamente" as municipializaciones e, agora, coa disposición final dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) na que se impide a subrogación de traballadores. Así, expresou que isto último provoca "un conflito claro" para os gobernos municipais que "deben elixir entre continuar con servizos privatizados ou recuperalos pero sen persoal".



Orzamentos



"Cruzo os dedos porque nunca se sabe". Así se expresou Ferreiro cando foi preguntado pola aprobación definitiva dos orzamentos municipais do Concello da Coruña. Este luns serán resoltas as alegacións presentadas polos grupos da oposición logo de que os orzamentos presentados polo goberno local fosen aprobados inicialmente tras a cuestión de confianza superada por Xulio Ferreiro.



"Se PP e PSOE non eran capaces de porse de acordo para formar un goberno alternativo, o que faría calquera que tivese a cidade como primeira prioridade é deixar gobernar a quen está", expresou.

Xulio Ferreiro, Jorge Suárez e Martiño Noriega, na asemblea da Marea Constituínte en Vigo | Fonte: Marea Atlántica.