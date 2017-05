Preto de 4.000 persoas, segundo as estimacións da Policía Local, participaron este domingo nunha manifestación polas rúas da Coruña contra a "especulación" nos terreos do porto herculino convocada pola 'Comisión Aberta en Defensa do Común'.



Na marcha, que finalizou fronte á Autoridade Portuaria da Coruña, estivo presente o rexedor coruñés, Xulio Ferreiro, acompañado por varios membros do seu grupo de goberno, así como polos deputados de En Marea no Congreso --Antón Gómez-Reino e Miguel Anxo Fernán Vello-- e no Parlamento galego --Antón Sánchez e Luca Chao--. A manifestación tamén contou con representantes do BNG e o PSdeG.



"É un día importante para os e as coruñesas, para demostrar cal é a nosa postura sobre a incorporación dos terreos portuarios á cidade, que entendemos que debe basearse no interese da veciñanza, e por tanto asegurar tanto a titularidade como a xestión públicas deste terreo lonxe de tensións especulativas", indicou Ferreiro, segundo recolle un comunicado do Concello da Coruña.



Recuperación dos bens públicos



Así, Ferreiro destacou a importancia da manifestación deste domingo porque achega "ferramentas" ao goberno local á hora de afrontar as "negociacións" coas institucións para "garantir a titularidade e as xestións públicas da fachada atlántica" do porto.



"Se no seu momento non houbera unha forte contestación cidadá, os terreos da Solaina xa estarían vendidos a estas alturas", expresou, para logo engadir que "o ideal" sería conseguir "unha cesión gratuíta" deste espazo, aínda que matizou que existen "moitos máis factores e intereses" que "conflúen neste proceso" como os da propia Autoridade Portuaria.



"Queremos unha solución e fórmula global para todos os terreos que se vaian desafectando e entendemos que os primordial é manter a súa xestión e titularidade públicas", finalizou Xulio Ferreiro.

Manifestación na Coruña en contra da privatización dos terreos portuarios | Fonte: EP