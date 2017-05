O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, reivindicou o papel xogado por Carlos Casares para impulsar a lingua galega máis aló do ámbito exclusivamente académico e erudito. Sobre todo, destacou especialmente o traballo do homenaxeado este 17 de maio para conquistar dúas premisas ao redor do idioma: sacalo dos "ámbitos estancos" para "proxectalo cara á sociedade" e avanzar cara ao "consenso".

Carlos Casares | Fonte: Europa Press

"Tiña un carácter de tender pontes, foi o primeiro que empezou a explicar a moitos a necesidade dun ambiente de cordialidade ao redor do idioma", considerou o mandatario autonómico nunha entrevista concedida a Europa Press, na que abordou diversos aspectos da vida do "poliédrico" autor.

Entre eles, destacou a importancia de Casares en difundir o idioma entre a cidadanía e "non quedar en células" ou "ámbitos estancos", tentando cambiar a concepción social que se tiña sobre o galego e ademais sacalo dos círculos exclusivamente académicos e intelectuais do galeguismo para aproximarse ao gran público.

"Nese sentido", engade García, "é a mensaxe máis potente que nos chega desde os ámbitos que traballou", dado que o escritor e político "entendía a lingua e a cultura como un todo" que debe trasladarse á sociedade, en lugar de "formar grupos pechados".

Paralelamente, o responsable de Política Lingüística considerou que Casares defendía a necesidade de xerar un ambiente de "cordialidade" e "consenso" sobre a causa do idioma que achaca á "influencia de Ramón Piñeiro", dado que foi "un dos discípulos predilectos" do intelectual galeguista.

"Esa forma 'piñeirista' de observar a realidade e emitir unha opinión e nunca unha sentenza evidencia o moito que temos que aprender del, desa forma de ver as cousas e contalas", insistiu.

E lográbao "en continuo diálogo co conxunto da sociedade", tanto nun ciclo de conferencias como "nunha festa popular". "Escapa do frentismo, de parecer que para conseguir as cousas necesariamente hai que manifestarse. Casares era de dialogar, de meterse no medio da xente".

"PREOCUPADO" POLOS 'GALEGOFALANTES'

García mostrouse convencido de que o homenaxeado, que foi "un adiantado" ao seu tempo, "estaría impresionado" da evolución dos novos formatos e "os avances das redes sociais", pola "facilidade" para entrar en contacto coas persoas e "a xente nova", un sector que consideraba crucial para o avance do idioma.

"O que non quere dicir que non falten por facer moitísimas cousas", puntualizou, dado que Casares, que tivo un papel relevante na Lei de Normalización Lingüística, "estaría preocupado" pola redución de falantes entre a mocidade ou que "a lingua non ocupase máis espazo nos medios de comunicación".

Ambos son aspectos esenciais do pensamento do escritor, como se observa no seu traballo a favor da literatura infantil e xuvenil ou a súa dedicación á observación da realidade para plasmala nas súas novelas e na súa columna 'Á marxe', espazo con miles de seguidores nas que predominaba a proximidade co lector a través de asuntos cotiáns.

"Foi un deportista, un gran afeccionado á gastronomía, ás motos, a coleccionar trens, cámaras de fotos... un literato, pero moito máis que literato. Un home da sociedade con moitísimo don de xentes, sumamente afable, un excelente contador de historias que podía estar na sobremesa ata as sete da tarde", lembra García, o que lle permitía "caer ben a todo o mundo" sen importar que fose "un empresario, un poeta ou un fontaneiro".

A personalidade de Casares permitíalle, así, reforzar a proximidade coa sociedade, "empatizar" e crear ao mesmo tempo unha relación de proximidade entre os cidadáns e a lingua galega.

"PROXIMIDADE" SOCIAL

O notable coñecemento social sobre a figura do homenaxeado nestas Letras Galegas tamén ten a súa influencia nas actividades conmemorativas, dado que se están organizando "máis exposicións que nunca" nos centros e hai "máis participantes que nunca" en actividades escolares ou iniciativas como 'Carreira das Letras'.

"A proximidade cronolóxica tamén axuda", considerou García, dado que a súa actividade literaria e institucional "foi moi recente", e "moitos o lembran" polas súas conferencias, as súas clases no instituto ou como "personaxe público" á fronte de institucións e entidades como a Editorial Galaxia ou o Consello da Cultura Galega.

Entre as accións organizadas para celebrar a figura de Casares, destaca o evento central que acollerá o municipio de Xinzo de Limia, co tradicional plenario aberto da Real Academia Galega e, posteriormente, o acto institucional coa Xunta de Galicia, a Deputación e o propio Goberno local, coa presenza do presidente do Executivo galego, Alberto Núñez Feijóo.

"Desenvolverase nunha gran carpa, na praza Carlos Casares, e terá un ton marcadamente festivo, popular e de exaltación da lingua, as letras e a figura de Carlos", sinalou García.

PROGRAMACIÓN

Ademais, a Xunta elaborou un amplo calendario de actividades en colaboración con outras institucións, entre as que destacan a exposición conmemorativa da Cidade da Cultura, unha mostra itinerante da Fundación Carlos Casares, ou unha mirada do autor a través da fotografía, así como lecturas públicas, recitais, ou 'roteiros' literarios que percorrerán a xeografía vital e literaria do autor.

As bibliotecas acollerán accións dirixidas a todo tipo de público, como talleres ou conta contos, e organízanse diversas actividades divulgativas como iniciativas na rede, un ciclo de conferencias e debates por diversos municipios, ademais dunha programación especial na Radio Galega e a Televisión de Galicia.