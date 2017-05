Tribunais.- A Audiencia da Coruña xulga a un home por tentar matar á súa parella en Boqueixón

A Audiencia Provincial da Coruña celebrará os días 10 e 11 un xuízo por tentativa de homicidio, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En concreto, xúlgase a un home acusado de tentar acabar coa vida da súa parella, nunha vivenda de Boqueixón, primeiro asfixiándoa e despois cravándolle unhas tesoiras.

A Fiscalía pide que sexa condenado a quince anos de internamento nun centro psiquiátrico, xa que entende que no momento dos feitos presentaba un brote psicótico.

Na súa cualificación, sinala que o procesado, que mantiña unha relación coa vítima desde 2012 ata xuño de 2015 -os feitos producíronse o día 20 dese mes- "con clara intención de atentar contra a vida da súa noiva, agarrouna polo pescozo fortemente tratando de asfixiala" cando estaba adormecida.

AGRESIÓN CUNHAS TESOIRAS

Con todo, non puido logralo pola resistencia da vítima. A continuación, o procesado cravoulle en varias ocasións as tesoiras metálicas que collera dun dos caixóns da cociña no pescozo e garganta.

Posteriormente, colleuna polos cabelos e arrastrouna polas escaleiras ata a cociña situada na planta baixa da vivenda. A continuación, e cando ambos estaban na cociña, o procesado colleu unhas tesoiras de cortar polbo e cravoullas á súa parella primeiro no pescozo nunha zona próxima á caluga e logo no peito.

Con posterioridade, volveulle a cravar as tesoiras e propinarlle golpes ata que pensou que a muller estaba morta. Pasado un tempo o procesado acudiu de novo á cociña e tras suplicarlle auxilio a súa parella, quitoulle as tesoiras que ela tiña cravadas no seu pescozo.

A Fiscalía sinala que o procesado padece un trastorno esquizofreniforme e tiña as súas facultades intelectivas e volitivas anuladas por un cadro psicótico.