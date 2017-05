O PPdeG sae en defensa do líder do PSdeG

O portavoz parlamentario do PP, Pedro Puy, asegurou que o seu homólogo no grupo socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, desempeñaría un hipotético rol como secretario xeral do PSdeG "con responsabilidade e grandes doses de acerto".

Pedro Puy en Radio Galega | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista na Radio Galega este domingo, Puy indicou que coñece a Leiceaga "desde hai anos porque é compañeiro na universidade" e, por tanto, sabe "da súa valía persoal". "Estou seguro que calquera cargo ou misión ou traballo que se lle encargue faríao como fai todo, con responsabilidade e grandes doses de acerto", manifestou Puy ante a pregunta sobre a posibilidade de que Leiceaga opte á Secretaría Xeral dos socialistas galegos no congreso autonómico que podería celebrarse nos próximos meses.

En canto á actualidade política a nivel estatal, o portavoz parlamentario do PP expresou que os Orzamentos Xerais do Estado presentados polo Goberno español son "bos para darlle estabilidade ao crecemento económico que está a experimentar España".

Así, logo de que o PP alcanzase un principio de acordo co PNV para que os nacionalistas apoien as contas a cambio dunha rebaixa na cota e o compromiso de aumentar os investimentos no País Vasco, Puy abriu a porta a sumar aos socialistas na negociación unha vez "resolvan os seus problemas" e conten con "un liderado consolidado".

En canto ás partidas destinadas a Galicia nos PGE, criticadas polos grupos da oposición no Parlamento galego por ser as máis baixas "en anos", o portavoz popular indicou que é "a segunda comunidade autónoma en termos 'per cápita' que recibe investimentos do Estado".

"Non sería bo que por falta de orzamentos se frease ou se detivese porque xa o ano pasado comprobamos que un exercicio sen orzamentos detén o investimento público, detén a capacidade de continuar mellorando as cousas", manifestou.

LEXISLATURA EN GALICIA

Puy percibe no arranque desta lexislatura un ambiente diferente no Parlamento galego. "Na pasada lexislatura había algún deputado que mesmo exercía a portavocía dalgún grupo da oposición que non mantiña as formas parlamentarias", indicou.

"A relación en liñas xerais nesta lexislatura no ámbito de debate, de organización da propia cámara, é máis razoable e as diferenzas políticas como é natural seguen sendo as mesmas", apostilou.

ELECCIÓNS FRANCESAS

En canto ás eleccións presidenciais francesas que celebran a súa segunda volta este domingo, o popular mostrou a súa esperanza en que o candidato de 'En Marche!', Emmanuel Macron, gañe á candidata da Fronte Nacional, Marine Lle Pen.

E é que, para Puy, o triunfo da "extrema dereita proteccionista" de Le Pen "prexudicaría" a Galicia e, en cambio, unha vitoria de Macron suporía "un novo pulo" para os "vellos principios" demócratas "que veñen moitos deles da Revolución Francesa".